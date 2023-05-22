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Чемпионская радость «Сити»: коридор от «Челси», загадочный коктейль Грилиша и счастье Холанда

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«Манчестер Сити» снова выиграл АПЛ – уже их третий раз подряд.

Это случилось еще в субботу: «Арсенал» проиграл «Ноттингему» и потерял даже математические шансы на трофей. Основа «Сити» уже отпраздновала, поэтому на «Челси» вышел ближайший запас. Альварес и компания не подвели – 1:0.

Перед матчем им устроили чемпионский парад.

«Челси» не собирался портить праздник. Фанаты были в отличном настроении и сразу после финального свистка вылетели на поле. 

Залезали на ворота.

Похоже, в Манчестере хотят требл.

Главный конструктор величия – неповторимый Пеп Гвардиола. У него уже 5 титулов за 7 лет – еще не устал праздновать?

Грилиш, Аканджи, Бернарду и Эдерсон – точно нет.

Заветный момент...

Да! Да! Да!

Стоунз и Уокер поучаствовали во всех титулах при Гвардиоле.

Де Брюйне – тоже, а вот Кэлвин Филлипс только пришел из «Лидса», еще надо привыкать.

Рико Льюис только в этом сезоне ворвался в основу. Где-то в Мюнхене грустит Жоау Канселу.

Бетонный центр обороны во всей красе.

А вот и главная звезда. Это второе чемпионство Эрлинга Холанда – первое было еще в сезоне-2018/19 с австрийским «Зальцбургом».

Совсем другой вкус. Правда, Эрлинг?

Альф-Инге Холанд не выиграл с «Сити» ни одного трофея. Эрлинг сразу исправил это недоразумение. Отец гордится!

После первого чемпионства Джек Грилиш тотально загулял в Вегасе: отсыпал 100 тысяч долларов за VIP-пропуски в клуб, купил 116 бутылок шампанского и пил пиво в плавках. Интересно, что придумает в этот раз?

Небольшой спойлер. Упс.

Но сегодня им можно. Правда, Эрлинг больше любит красное вино.

А Родри все равно.

Он уже чемпион.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Catherine Ivill, Michael Regan

23 комментария

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Сергей Филиппов
Круто
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barca13
Красавцы, заслужили!
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Ученик Пепа
Как же приятно смотреть на парней. Душой за клуб и друг за друга. Просто красавцы)
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Sr Bogdanov
а что Канселу то грустить? Золотую медаль пришлют же ему. А там ещё и серебро бундес лиги скоро получит )
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Никита Самарин
Заслужили 👑. Для полного счастья только ЛЧ не хватает.
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Kanonir152
Эх.. Очень напоминает по силе команду Фергюсона с Руни, Сколзом, Невиллом, Фердинандом.. В каждой линии звезды и вот это все. На мой взгляд, Сити сейчас показывает образцовые игру и даже конкурировать с такой командой в турнирной таблице уже за счастье.
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Shustik
челси респект!
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Теннисный абсолют
Сити - величайший клуб Англии 21-го века, молодцы.
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Igor Pivovarov
И ни одного шейха на фотках. Как же так, Тимур Боков? А Миллер был во все поля.
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Товарищ Наркотик
Грилиш знает толк в развлечениях
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Корицкий
Всегда в таких фотках круто наблюдать за болельщиками. Наблюдать и завидовать, чего уж там :)
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Иван Иванов
Не хотел бы столкнуться с Холландом в тёмном переулке...
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Sr Bogdanov
Комментарий удален пользователем
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Strateg 7
Это очень красиво! Браво, Сити!
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Sergey Mikhaylenko
Батя Холанда прям молодо выглядит для своих 50 лет, по крайней мере на этом фото
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Дмитрий Караваев
а экипировшика лысого по мокрому полу прокатили ?)))
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FootyfanaticRM
Стоит признать,что Сити что ПСЖ,за столько лет проекта должны уже пожалуй,взять этот заветный ушастый кубок.Хоть кто то из них,ведь ЭТО ТОГО СТОИЛО.
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Василий Любушкин
От души за них рад! Они молодцы!
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dizverst
Ур-ра!! С детства за Сити!!
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Алексей Матыгин
отличный сезон,назло хейтерам которые не верили в вашу победу!
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Alex Alex
Ответ Теннисный абсолют
Сити - величайший клуб Англии 21-го века, молодцы.
к сожалению пока нет
по 7 титулов у них с МУ
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Михаил Назаров
Ответ FootyfanaticRM
Стоит признать,что Сити что ПСЖ,за столько лет проекта должны уже пожалуй,взять этот заветный ушастый кубок.Хоть кто то из них,ведь ЭТО ТОГО СТОИЛО.
ну да, ну да, добавить еще немного деньжат в клуб, столько же в УЕФА, чтоб нарушений не было и можно наслаждаться трофеями. А то что другие клубы пытаются баланс держать, это их проблемы, мы тут не причем, мы самые сильные!
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Михаил Назаров
Ответ FootyfanaticRM
Стоит признать,что Сити что ПСЖ,за столько лет проекта должны уже пожалуй,взять этот заветный ушастый кубок.Хоть кто то из них,ведь ЭТО ТОГО СТОИЛО.
Что ПСЖ, что СИТИ два мешка и радости от их побед никакой.
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