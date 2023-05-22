23 комментария

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«Манчестер Сити» снова выиграл АПЛ – уже их третий раз подряд.

Это случилось еще в субботу: «Арсенал» проиграл «Ноттингему» и потерял даже математические шансы на трофей. Основа «Сити» уже отпраздновала, поэтому на «Челси» вышел ближайший запас. Альварес и компания не подвели – 1:0.

Перед матчем им устроили чемпионский парад.

«Челси» не собирался портить праздник. Фанаты были в отличном настроении и сразу после финального свистка вылетели на поле.

Залезали на ворота.

Похоже, в Манчестере хотят требл.

Главный конструктор величия – неповторимый Пеп Гвардиола. У него уже 5 титулов за 7 лет – еще не устал праздновать?

Грилиш, Аканджи, Бернарду и Эдерсон – точно нет.

Заветный момент...

Да! Да! Да!

Стоунз и Уокер поучаствовали во всех титулах при Гвардиоле.

Де Брюйне – тоже, а вот Кэлвин Филлипс только пришел из «Лидса», еще надо привыкать.

Рико Льюис только в этом сезоне ворвался в основу. Где-то в Мюнхене грустит Жоау Канселу.

Бетонный центр обороны во всей красе.

А вот и главная звезда. Это второе чемпионство Эрлинга Холанда – первое было еще в сезоне-2018/19 с австрийским «Зальцбургом».

Совсем другой вкус. Правда, Эрлинг?

Альф-Инге Холанд не выиграл с «Сити» ни одного трофея. Эрлинг сразу исправил это недоразумение. Отец гордится!

После первого чемпионства Джек Грилиш тотально загулял в Вегасе: отсыпал 100 тысяч долларов за VIP-пропуски в клуб, купил 116 бутылок шампанского и пил пиво в плавках. Интересно, что придумает в этот раз?

Небольшой спойлер. Упс.

Но сегодня им можно. Правда, Эрлинг больше любит красное вино.

А Родри все равно.

Он уже чемпион.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Catherine Ivill, Michael Regan