23 комментария

Чемпионская радость «Сити»: коридор от «Челси», загадочный коктейль Грилиша и счастье Холанда
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«Манчестер Сити» снова выиграл АПЛ – уже их третий раз подряд.
Это случилось еще в субботу: «Арсенал» проиграл «Ноттингему» и потерял даже математические шансы на трофей. Основа «Сити» уже отпраздновала, поэтому на «Челси» вышел ближайший запас. Альварес и компания не подвели – 1:0.
Перед матчем им устроили чемпионский парад.
«Челси» не собирался портить праздник. Фанаты были в отличном настроении и сразу после финального свистка вылетели на поле.
Залезали на ворота.
Похоже, в Манчестере хотят требл.
Главный конструктор величия – неповторимый Пеп Гвардиола. У него уже 5 титулов за 7 лет – еще не устал праздновать?
Грилиш, Аканджи, Бернарду и Эдерсон – точно нет.
Заветный момент...
Да! Да! Да!
Стоунз и Уокер поучаствовали во всех титулах при Гвардиоле.
Де Брюйне – тоже, а вот Кэлвин Филлипс только пришел из «Лидса», еще надо привыкать.
Рико Льюис только в этом сезоне ворвался в основу. Где-то в Мюнхене грустит Жоау Канселу.
Бетонный центр обороны во всей красе.
А вот и главная звезда. Это второе чемпионство Эрлинга Холанда – первое было еще в сезоне-2018/19 с австрийским «Зальцбургом».
Совсем другой вкус. Правда, Эрлинг?
Альф-Инге Холанд не выиграл с «Сити» ни одного трофея. Эрлинг сразу исправил это недоразумение. Отец гордится!
После первого чемпионства Джек Грилиш тотально загулял в Вегасе: отсыпал 100 тысяч долларов за VIP-пропуски в клуб, купил 116 бутылок шампанского и пил пиво в плавках. Интересно, что придумает в этот раз?
Небольшой спойлер. Упс.
Но сегодня им можно. Правда, Эрлинг больше любит красное вино.
А Родри все равно.
Он уже чемпион.
Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Catherine Ivill, Michael Regan
по 7 титулов у них с МУ