27 комментариев

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«Ф-1» в Майами затопило ВИП-гостями: Илон Маск, Том Круз, Шарапова, Федерер, Ирина Шейк, Безос и сестры Уильямс

Гран-при Майами
Мария Шарапова Мария Шарапова
Роджер Федерер Роджер Федерер
Туа Таговаилоа Туа Таговаилоа
Ирина Шейк Ирина Шейк
Линдси Вонн Линдси Вонн
Формула-1 Формула-1
Том Круз Том Круз
Илон Маск Илон Маск
Шакира
Серена Уильямс Серена Уильямс
Эмили Ратаковски
Вин Дизель Вин Дизель
Хаби Лейм Хаби Лейм
Винус Уильямс Винус Уильямс
Авто Авто

В «Формуле-1» самым гламурным и представительным всегда считался Гран-при Монако: именно на Лазурный берег обычно съезжалась богема, и количество знаменитостей в паддоке било рекорды.

Но с ростом популярности гонок в США все изменилось: теперь в Америке – три своих Гран-при, и весь срез поп-культуры собирается на этапе в Майами. Мы выбрали для вас только самых известных, чтобы вы оценили, насколько же теперь «Формула-1» манит вообще всех.

Вот рэпер Лудакрис вместе с сестрами Уильямс Сереной и Винус на презентации пилотов перед основной гонкой:

С ним – и напарница по «Форсажу» Мишель Родригес: они приехали снимать промо для фильма и самой серии для американских фанатов.

Aмериканская горнолыжница Линдси Вонн – олимпийский чемпион и обладатель 4 Кубков мира. Большая фанатка «Ф-1», приглашенная Wall Street Journal на специальную панель по развитию серии.

Рэпер LL Cool J представлял пилотов перед гонкой – прямо в стиле НБА.

А это Том Круз: он весь уик-энд провел в боксах «Мерседеса».

Певица Бекки Джи общается с Вином Дизелем на стартовой решетке перед гонкой. Да, кажется, механиков там было меньше, чем селебрити.

Шакиру тоже заметили по пути в паддок-клаб.

Группа Jonas Brothers признавалась в любви к гонкам в прямом эфире F1TV всем составом.

На презентации пилотов играл торжественный оркестр, а дирижировал им Will.I.Am – автор нового рэп-гимна чемпионата.

Куотербек местных «Дольфинс» Туа Таговаилоа провел в паддоке весь медиадень (ведь паддок разместили на траве их стадиона!) и встреил Ферстаппена.

А перед квалификацией в боксы «Ред Булл» пришел Илон Маск с семьей – обсудить будущее гонок.

И, конечно, уже постоянный гость бокса Ферстаппена диджей Мартин Гаррикс. Martin Garrix

А в «Макларен» еще на третью практику заглянул Джефф Безос – владелец «Амазона». Иронично, ведь один из главных спонсоров англичан – Google.

Роджер Федерер тоже провел в паддоке все воскресенье – кажется, фоток с ним в соцсетях больше всего.

Пришла и Мария Шарапова с мужем – тоже по приглашению Wall Street Journal. В «Мерседес» ее заманили уже после.

А Ирина Шейк приехала сразу именно в клуб «Мерседеса» и ходила по его боксам.

А у «Астон Мартин» гость – Эмили Ратаковски. Теперь мир забудет о слухах про Тэйлор Свифт и Фернандо Алонсо и свяжет испанца с новой красоткой?

«Альфа Ромео» пригласила блогера с реакциями на обычные вещи Хаби Лейма.

А это тест на знание старых рэперш: если слушали черную музыку 90-х и 2000-х – узнаете ее!

Это обладательница «Грэмми» и «Золотого Глобуса» и номинантка на «Оскар» и BAFTA Куин Латифа.

А кто больше всех запомнился вам?

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Chris Graythen, Jared C. Tilton, Mark Thompson; globallookpress.com/Panoramic; Instagram/irinashaykf1suttongilkesaastonmartinf1f1miaf1martingarrixqueenlatifah; Twitter/forkspor

27 комментариев

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iden prime
Шейк что за стиль трусы светить
+61
-2
+59
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garp
Ответ iden prime
Шейк что за стиль трусы светить
туфли ещё хуже((
+42
0
+42
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Nick Crosier
Сначала подумал,что Палыч забыл в Майами,а потом присмотрелся,оказалось это Том Круз.
+22
-1
+21
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Reanimation
Ответ garp
туфли ещё хуже((
Еще стойка как у бывшего перед штрафным))
+17
-1
+16
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HALIF
Ответ mexicantushkan
больше всего запомнился Джеймс Марсден, подрабатывающий маршалом
А представили его как Роджер Федерер 😂
+13
0
+13
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untilofend
мда уж собрались позеры
+18
-6
+12
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Gonschik.ua
Да, шоу конечно отличное, Америка как ни как
+14
-2
+12
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Зинедин Седан
Вот это подкрадули у Шейк.Модные,наверно.
+10
0
+10
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Avior
Ответ Роман
Мы напишем про Туа, но не напишем про Махоумса. Спортс...
Кто все эти люди???
+11
-1
+10
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Sergeev55
Сёстры Вильямс мощнее Федерера выглядят!
+10
-1
+9
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muslim1978
Шейк конечно та ещё отбивная)))
+7
0
+7
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mexicantushkan
больше всего запомнился Джеймс Марсден, подрабатывающий маршалом
+8
-1
+7
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Metrostadt11315
а в этот разу женщину с огромной попой не пригласили которая репортера послала?
+4
0
+4
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шампион
Разводят американцев. Ведь у них есть своя серия Индикар, где у всех одинаковые машины - побеждает реально лучший гонщик.
Всесто этого им втюхивают распиаренную пустышку.
+3
0
+3
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Gnoyniy Jacques Derrida
Попытка обрисовать этот ущербный этап как "новый Монако" полностью провалилась.
+3
-1
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Viacheslav Khalzov
Ответ Роман
Мы напишем про Туа, но не напишем про Махоумса. Спортс...
А кто это? Оба?
+3
-1
+2
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inecro
Ответ iden prime
Шейк что за стиль трусы светить
Сразу видно - РСП
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Ноно Гомес
Роджер крут
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Aleksey001
Ответ Зинедин Седан
Вот это подкрадули у Шейк.Модные,наверно.
Бархатные, наверняка :)
+1
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Jack 13th
Кучка каких-то людей приехали пофоткаться с персоналом команд. С чего так все переполошились?
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Electric Eye
тяги у Шейк просто уфф
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Bahmut
Рэпер Куул Джи. Не знаю какой он рэпер но актер супер, практически все фильмы с его участием улетные.
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iden prime
Ответ garp
туфли ещё хуже((
да точно
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deuce17
У Шейк - самые топовые подкрадули
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