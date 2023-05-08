27 комментариев

В «Формуле-1» самым гламурным и представительным всегда считался Гран-при Монако: именно на Лазурный берег обычно съезжалась богема, и количество знаменитостей в паддоке било рекорды.

Но с ростом популярности гонок в США все изменилось: теперь в Америке – три своих Гран-при, и весь срез поп-культуры собирается на этапе в Майами. Мы выбрали для вас только самых известных, чтобы вы оценили, насколько же теперь «Формула-1» манит вообще всех.

Вот рэпер Лудакрис вместе с сестрами Уильямс Сереной и Винус на презентации пилотов перед основной гонкой:

С ним – и напарница по «Форсажу» Мишель Родригес: они приехали снимать промо для фильма и самой серии для американских фанатов.

Aмериканская горнолыжница Линдси Вонн – олимпийский чемпион и обладатель 4 Кубков мира. Большая фанатка «Ф-1», приглашенная Wall Street Journal на специальную панель по развитию серии.

Рэпер LL Cool J представлял пилотов перед гонкой – прямо в стиле НБА.

А это Том Круз: он весь уик-энд провел в боксах «Мерседеса».

Певица Бекки Джи общается с Вином Дизелем на стартовой решетке перед гонкой. Да, кажется, механиков там было меньше, чем селебрити.

Шакиру тоже заметили по пути в паддок-клаб.

Группа Jonas Brothers признавалась в любви к гонкам в прямом эфире F1TV всем составом.

На презентации пилотов играл торжественный оркестр, а дирижировал им Will.I.Am – автор нового рэп-гимна чемпионата.

Куотербек местных «Дольфинс» Туа Таговаилоа провел в паддоке весь медиадень (ведь паддок разместили на траве их стадиона!) и встреил Ферстаппена.

А перед квалификацией в боксы «Ред Булл» пришел Илон Маск с семьей – обсудить будущее гонок.

И, конечно, уже постоянный гость бокса Ферстаппена диджей Мартин Гаррикс. Martin Garrix

А в «Макларен» еще на третью практику заглянул Джефф Безос – владелец «Амазона». Иронично, ведь один из главных спонсоров англичан – Google.

Роджер Федерер тоже провел в паддоке все воскресенье – кажется, фоток с ним в соцсетях больше всего.

Пришла и Мария Шарапова с мужем – тоже по приглашению Wall Street Journal. В «Мерседес» ее заманили уже после.

А Ирина Шейк приехала сразу именно в клуб «Мерседеса» и ходила по его боксам.

А у «Астон Мартин» гость – Эмили Ратаковски. Теперь мир забудет о слухах про Тэйлор Свифт и Фернандо Алонсо и свяжет испанца с новой красоткой?

«Альфа Ромео» пригласила блогера с реакциями на обычные вещи Хаби Лейма.

А это тест на знание старых рэперш: если слушали черную музыку 90-х и 2000-х – узнаете ее!

Это обладательница «Грэмми» и «Золотого Глобуса» и номинантка на «Оскар» и BAFTA Куин Латифа.

А кто больше всех запомнился вам?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Chris Graythen, Jared C. Tilton, Mark Thompson; globallookpress.com/Panoramic; Instagram/irinashayk, f1sutton, gilkesa, astonmartinf1, f1mia, f1, martingarrix, queenlatifah; Twitter/forkspor