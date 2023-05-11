41 комментарий

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«Лужники» не видели «Спартак» – ЦСКА уже 10 лет. Там всегда была огненная атмосфера 🔥

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Ностальгический фотопост.

«Спартак» сыграет с ЦСКА на «Открытие Банк Арене» – ожидается не менее 20 тысяч болельщиков. Кажется, еще совсем недавно главное российское дерби проходило в заполненных «Лужниках»  – однако последнее дерби на главном стадионе прошло больше 10 лет назад.

Давайте окунемся в ностальгию и вспомним самые яркие моменты российской футбольной классики в «Лужниках».

***

Болельщики высаживались на станции «Спортивная» и проходили на «Лужники», минуя кордоны силовиков.

Такая атмосфера была на матче в конце августа 2011-го. Тогда «Спартак» и ЦСКА разошлись миром – забивали Думбия, Тошич, Веллитон и Эменике.

Тогда ЦСКА праздновал 100-летие – и ультрас красно-синих подготовили огромное полотно, приуроченное к событию.

Конец июля 2009-го. Жара в Москве не помешала собрать на «Лужниках» 58 тысяч зрителей. Игра была не менее жаркой – на сумасшедший дальний удар Дейвидаса Шембераса дублем ответил бразилец Алекс.

45 тысяч зрителей посетили «Лужники» 12 мая 2007 года. В равной игре не выявили победителя – на гол Красича ответил Владимир Быстров.

В начале августа 2010-го ультрас «Спартака» призвали свою команду биться (буквально – таким был перформанс). У красно-белых почти получилось победить, но поздние голы Игнашевича и Вагнера заставили фанатов грустить.

А вот кадры с последнего дерби на «Лужниках» – в апреле 2013-го туда набились почти 68 тысяч человек.

Перформансы фанатов обеих команд выглядели невероятно масштабно.

Дикань взял пенальти от Вагнера.

На трибунах жгли файеры.

Какой-то из них даже приземлился недалеко от Эменике.

Фотографии 11-летней давности сейчас выглядят словно из другой жизни – 50 тысяч болельщиков двух великих московских команд с транспарантами и шарфами на любой вкус.

В ноябре 2008-го победу праздновал «Спартак» – 1:0 с голом Никиты Баженова. При 60 тысячах фанатов.

В марте 2012-го игроки тоже уворачивались от файеров. На трибунах было очень горячо.

Скучаете по этой атмосфере?

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Фото: globallookpress.com/Dmitry Golubovich, Nataliya Kondratenko, Aleksander Chernykh, Igor Kritskiy; РИА Новости/Денис Тырин, Кирилл Каллиников, Александр Вильф, Роман Кульгускин, Дмитрий Буданов, Григорий Сысоев, Владимир Федоренко

41 комментарий

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Dmitri Donskoy
Прочитал заголовок и подумал, что сегодня будут в Лужниках играть
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Все будет Ок
Какой же кайф творился на трибунах, во время Дерби, в те времена и правда, как будто это было в другой жизни/реальности… Господи, какое же Великое Дерби, нам - просрали…
+49
-3
+46
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pulyalke
сразу понятно откуда у ребят в голубых футболках и их болельщиков такие комплексы)) главный матч страны
+35
-5
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Patriarkh Kirill
Вот тогда действительно было "Дерби Всея Руси".
+26
-2
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Vasya Pupkin
Хорошо, что ввели фанайди. Иначе сейчас какой-нибудь ребенок прочитал бы "ЙЕБСЯ" вместо "БЕЙСЯ". А так ни фанатов, ни перфов, очень спокойно и безопасно.
+21
-3
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And-Rover
Было бы неплохо если играли это дерби только в Лужниках, а уж выручку получали бы оба клуба ну и что-то уходило в бюджет Москвы после матчей. Это было бы выгодно трём сторонам.
+10
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romanisti89
я болельщик Торпедо уже почти с 20-летним стажем, почти все это время мой клуб болтался где то между низшими дивизионами и самая большая посещаемость была максимум тысяч 7-8. Ну чуть понятно, и вот однажды я сходил на дерби Спартак - Цска, не помню год, но помню баннер у коней с Тихоновым и членом))) я помню абсолютно полные Лужники, это просто кипящий котел и атмосфера была очень крутой. А теперь вся РПЛ превратилась в самые посещаемые матчи Торпедо за все мои годы боления, максимум тысяч 7-8...
+10
0
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Say Hello to the Robots
Ответ ZlomSpb
по моему комплексы у тебя, раз ты при каждом случае вспоминаешь другой клуб.
Ой, кто бы говорил. В обсуждениях любых новостей про Зенит одни из самых заплюсованных комментариев будут "чо там в Москве"
+8
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JENNINGS
Безумно скучаю по тем временам!
Самый памятный матч, наверное, 5:1 в июле 2008-го.
Золотые 00-е годы, 1 Канал ещё не скатился, «Лужники», комментатор Виктор Гусев...
Эх, ностальгия!
+4
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посмотрел 801 игру нхл
Эх. такая ностальгия, как же быстро идет время
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Spartakovec navsegda
Парадокс еще и в том, что тогда Лужники были олимпийским стадионом, что позволяло, кроме футбола, проводить и легкоатлетические соревнования. Сейчас это чисто футбольный стадион, самый вместительный в России, без команды, с перспективой дать возможность поиграть на нем клубам Первой лиги, которые приедут в гости к Торпедо.
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Абдулов Алексей
А чего постеснялись фото мясного перформанса выложить с матча, когда прервалась длинная армейская беспроигрышная серия в дерби?
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Британский шпион
Ответ And-Rover
Было бы неплохо если играли это дерби только в Лужниках, а уж выручку получали бы оба клуба ну и что-то уходило в бюджет Москвы после матчей. Это было бы выгодно трём сторонам.
Как-то поднимал этот вопрос не только на спортсе и с друзьями, и часто слышал аргумент, мол невыгодно будет — не так уж и невыгодно ведь, делим наполовину сектора, по 40 тысяч каждому, у нас стадион на 30 из них 25 как правило за ЦСКА, выгода очевидная у нас точно, у вас открывашка на 45, из которых 4500 наши гостевые, ну и тысяча другая на центральных трибунах, выходит, что вряд ли сильно потеряете. Можно ведь реально перенести дерби в Лужу, для держателей абонементов аналогичные места выделить, записав их на карточке, а билеты реализовывать на свои «половины» через клубы. Жаль, что на это вряд ли когда-то пойдут.
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And-Rover
Ответ dReaMeR!
Дерби всея Руси это скорее Спартак Динамо Киев
Нет конечно.
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Дмитрий Иванов
Ответ Все будет Ок
Какой же кайф творился на трибунах, во время Дерби, в те времена и правда, как будто это было в другой жизни/реальности… Господи, какое же Великое Дерби, нам - просрали…
Вот это АТМОСФЕРА, аж до мурашек...
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And-Rover
Ответ МТБ
Кому неплохо? Мне нормас на вэб арене, и стадион привычный и понятный и добираться проще и дойти до трибуны быстрее и проще. В лужники пилякать через весь город, потом ещё на трибуну топать чёрт знает сколько, потом обратно. Там всё очень неудобно по транспорту.
А для тебя проблематично два раза съездить в Лужники? Тогда понимаю.
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Spartakovec navsegda
Ответ МТБ
Вы только забываете, что Лужники это комплекс, а стадион это БСА. И да, там были дорожки, только сколько там по итогу соревнований в БСА проходило? Да толком не проходило, если честно. Так что он и тогда простаивал и сейчас. И скажем честно, если бы сейчас была нормальная ситуация в стране, нашёлся бы и клуб под лужники и просто мероприятия бы проводились нормально. И сборная бы играла.
Честно? Какой клуб нашелся бы, если у всех свои арены уже есть? Или у нас есть клуб, где заявок на билеты гораздо больше чем вместительность домашней арены? И если Чемпионат мира по Легкой атлетике 2013 - это толком не проходило, то, честно, стоит внимательнее почитать про историю Лужников.
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МТБ
Ответ Денис Поляков
Эх, старый добрый D8
Да. Оттуда особенно хорошо видно, как трибуна Б уходит первой.
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a-fon
Был на многих матчах из этой фотоподборки. Славные времена, невероятная атмосфера и напряжение.
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Balt
Очень страшные картинки для депутатов. Не то что сейчас. )
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Иван Ларин
что-то печальненько на это все смотреть + я припоминаю, что я там был.
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Билли Миллиган
Ответ Vasya Pupkin
Хорошо, что ввели фанайди. Иначе сейчас какой-нибудь ребенок прочитал бы "ЙЕБСЯ" вместо "БЕЙСЯ". А так ни фанатов, ни перфов, очень спокойно и безопасно.
ещё бы газеты раздавали и семечек насыпать,для полной "безопасности "
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Саша (Тольятти)
2009г лето, очень долго ехали в метро, потомучто раскачивали, потом на эскалаторе кто-то сверху начал бутылки кидать в низ стекло разлеталось, 100500 кордонов, пока проходили гол пропустили, Шемберас уже пушкой забил, ну и потом 2 гола Спартака, со штрафного и пенальти вроде, помню ныне бежавший Смольянинов, повернулся к нам и пожал плечами, типо парни не сегодня, я на стороне ЦСКА сидел на центральной)) эхх
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Андрей Балабаев
Ответ pulyalke
сразу понятно откуда у ребят в голубых футболках и их болельщиков такие комплексы)) главный матч страны
У динамо?
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Alex Alex
Ответ Британский шпион
Как-то поднимал этот вопрос не только на спортсе и с друзьями, и часто слышал аргумент, мол невыгодно будет — не так уж и невыгодно ведь, делим наполовину сектора, по 40 тысяч каждому, у нас стадион на 30 из них 25 как правило за ЦСКА, выгода очевидная у нас точно, у вас открывашка на 45, из которых 4500 наши гостевые, ну и тысяча другая на центральных трибунах, выходит, что вряд ли сильно потеряете. Можно ведь реально перенести дерби в Лужу, для держателей абонементов аналогичные места выделить, записав их на карточке, а билеты реализовывать на свои «половины» через клубы. Жаль, что на это вряд ли когда-то пойдут.
гинер эту идею отмел, потому что на всех дерби в Лужниках 80% болельщиков всегда было ща Спартак
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