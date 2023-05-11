41 комментарий

«Лужники» не видели «Спартак» – ЦСКА уже 10 лет. Там всегда была огненная атмосфера 🔥
Ностальгический фотопост.
«Спартак» сыграет с ЦСКА на «Открытие Банк Арене» – ожидается не менее 20 тысяч болельщиков. Кажется, еще совсем недавно главное российское дерби проходило в заполненных «Лужниках» – однако последнее дерби на главном стадионе прошло больше 10 лет назад.
Давайте окунемся в ностальгию и вспомним самые яркие моменты российской футбольной классики в «Лужниках».
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Болельщики высаживались на станции «Спортивная» и проходили на «Лужники», минуя кордоны силовиков.
Такая атмосфера была на матче в конце августа 2011-го. Тогда «Спартак» и ЦСКА разошлись миром – забивали Думбия, Тошич, Веллитон и Эменике.
Тогда ЦСКА праздновал 100-летие – и ультрас красно-синих подготовили огромное полотно, приуроченное к событию.
Конец июля 2009-го. Жара в Москве не помешала собрать на «Лужниках» 58 тысяч зрителей. Игра была не менее жаркой – на сумасшедший дальний удар Дейвидаса Шембераса дублем ответил бразилец Алекс.
45 тысяч зрителей посетили «Лужники» 12 мая 2007 года. В равной игре не выявили победителя – на гол Красича ответил Владимир Быстров.
В начале августа 2010-го ультрас «Спартака» призвали свою команду биться (буквально – таким был перформанс). У красно-белых почти получилось победить, но поздние голы Игнашевича и Вагнера заставили фанатов грустить.
А вот кадры с последнего дерби на «Лужниках» – в апреле 2013-го туда набились почти 68 тысяч человек.
Перформансы фанатов обеих команд выглядели невероятно масштабно.
Дикань взял пенальти от Вагнера.
На трибунах жгли файеры.
Какой-то из них даже приземлился недалеко от Эменике.
Фотографии 11-летней давности сейчас выглядят словно из другой жизни – 50 тысяч болельщиков двух великих московских команд с транспарантами и шарфами на любой вкус.
В ноябре 2008-го победу праздновал «Спартак» – 1:0 с голом Никиты Баженова. При 60 тысячах фанатов.
В марте 2012-го игроки тоже уворачивались от файеров. На трибунах было очень горячо.
Скучаете по этой атмосфере?
Тактика «Спартака» и ЦСКА в картинках: откуда создают моменты, как забивают и пропускают, кто лучший в атаке
Такая разная весна «Спартака» и ЦСКА: Абаскаль мечется между схемами, а Федотов выдал умные эксперименты
Фото: globallookpress.com/Dmitry Golubovich, Nataliya Kondratenko, Aleksander Chernykh, Igor Kritskiy; РИА Новости/Денис Тырин, Кирилл Каллиников, Александр Вильф, Роман Кульгускин, Дмитрий Буданов, Григорий Сысоев, Владимир Федоренко
Самый памятный матч, наверное, 5:1 в июле 2008-го.
Золотые 00-е годы, 1 Канал ещё не скатился, «Лужники», комментатор Виктор Гусев...
Эх, ностальгия!