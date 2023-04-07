9 комментариев

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Вся красота марта: Аргентина встречает чемпионов, от Дюрэнта исходит сияние, Саудовская Аравия обгоняет будущее

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Первые фотографии весны.

3 марта. За копной волос и мышц скрывается двукратная олимпийская чемпионка по многоборью Нафиссату Тиам.

Gettyimages.ru/Dan Mullan

4 марта. Австрийский двоеборец Йоханнес Лампартер пролетает над волшебными пейзажами Словении.

East News/Joe Klamar / AFP

4 марта. Эрлинг Холанд умопомрачителен и просто в стенке. Начало месяца, в котором будут пента-трик в Лиге чемпионов и восемь голов за неделю.

East News/AP Photo/Dave Thompson

5 марта. Табло «Энфилда» с историческим счетом 7:0. Стагнирующий «Ливерпуль» неожиданно вспыхнул и разнес старого соперника.

East News/Paul ELLIS / AFP

5 марта. На мрачное лицо Сирила Гана, покидающего октагон, попал свет одинокого прожектора. Остальные лучи направлены на Джона Джонса, который вернулся в UFC спустя три года и сразу же завоевал титул, задушив француза в первом раунде.

East News/Patrick T. Fallon / AFP

7 марта. Крикет – национальный вид спорта в Индии. Через листья дерева подглядываем за жителями Ахмедабада, которые наслаждаются любимой игрой после работы.

Gettyimages.ru/Robert Cianflone

8 марта. Бен Дэвис и Рафаэл Леау выразительно остались на газоне, а Браим Диас из «Милана» убегает вообще от всех.

Gettyimages.ru/Justin Setterfield

11 марта. Крис Сейл из «Ред Сокс» запустил в нас бейсбольным мячом.

East News/AP Photo/Gerald Herbert

11 марта. Здесь тоже акцент не на спортсмене. Деревья, деревья, снова деревья и биатлонистка Виктория Сливко.

РИА Новости/Алексей Филиппов

12 марта. Любуемся золотыми переливами кубка в руках биатлониста Эдуарда Латыпова.

РИА Новости/Алексей Филиппов

12 марта. Букайо Сака, будто в рекламе Гая Ричи. Обычно после такого приема на трибунах гремят уважительные аплодисменты.

East News/AP Photo/Ian Walton

12 марта. Эмоциональнейший Андрей Рублев частенько получается на фото очень драматично. Здесь он после победы над Юго Эмбером в Индиан-Уэллсе.  

Gettyimages.ru/Julian Finney

14 марта. У Даниила Медведева другой стиль, обычно его лучшие фото – странноватые. Здесь – очередная фаза его борьбы с ненавистными кортами Индиан-Уэллса.

East News/Frederic J. BROWN / AFP

15 марта. Фанаты «Айнтрахта», будто телепортировались из другого времени: приехали в Неаполь, несмотря на запрет, громили улицы, подожгли несколько машин, столкнулись с местной полицией.

East News/AP Photo/Salvatore Laporta

16 марта. Привет от Марка Уолша (показывает большой палец вверх) и Сира дю Берле (показывает копыто вверх) после победы на заезде в английском Челтнеме.

Gettyimages.ru/Michael Steele

17 марта. Фигурки горнолыжников несутся по склону в Андорре. Это Линус Штрассер из Германии и Коррадо Барбера из Италии на Кубке мира.

Gettyimages.ru/David Ramos

17 марта. Неожиданно окажемся во второй Бундеслиге, где очень уж эффектно завис в воздухе Флориан Пик из «Хайденхайма».

Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein

18 марта. Кровавый портрет Рафаэля Физиева после поражения от Джастина Гейджи.

Reuters/Peter Cziborra

18 марта. Все взгляды на Матье ван дер Пула, победителя велогонки Милан – Сан-Ремо.

18 марта. А здесь взгляды в телефон, потолок и пустоту – куда угодно, лишь бы забыть о поражении в мартовском безумии. Это эмоции баскетболистов «Канзас Джейхокс».

Gettyimages.ru/Stacy Revere

19 марта. Фотография демонстрирует, что официальный слоган Гран-при Саудовской Аравии «Обогнать будущее» – не просто слова.

Gettyimages.ru/Clive Mason

19 марта. Роберт Левандовски и компания празднуют второй гол в Класико. «Барселона» на пути к чемпионству.

Gettyimages.ru/Alex Caparros

19 марта. Марафон через цветущие деревья персика в китайской провинции Чжэцзян.

East News/ STR / AFP

22 марта. Бельгийка Кристен Спурс на ЧМ по фигурному катанию демонстрирует таланты предельно близко к судьям.

East News/AP Photo/Hiro Komae

23 марта. Вид на стадион «Монументаль» в Буэнос-Айресе перед первым матчем сборной Аргентины в статусе чемпионов мира.

East News/AP Photo/Julian Bongiovanni

24 марта. Огненная реакция итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри на оценки после произвольного танца. Серебряная медаль ЧМ – впервые в карьере.

East News/Kazuhiro NOGI / AFP

25 марта. Гонщики MotoGP уезжают за горизонт на Гран-при Португалии.

Reuters/Marcelo Del Pozo

28 марта. Сборная Испании обмельчала и на этом фото, и на футбольном поле, получив 0:2 от Шотландии.

East News/AP Photo/Scott Heppell

28 марта. Два портрета звезд НБА, где начинается самое интересное. За маской скрывается Джейлен Браун из «Бостона».

Gettyimages.ru/Patrick Smith

29 марта. А это Кевин Дюрэнт, от него исходит сияние. Форвард вернулся после травмы в состав «Финикса» и готовится к плей-офф, где ему есть что доказывать.

Gettyimages.ru/Christian Petersen

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9 комментариев

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Pink Floyd1276
"Бельгийка Кристен Спурс на ЧМ по фигурному катанию демонстрирует таланты предельно близко к судьям".
Таланты не раскрыты.
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Pink Floyd1276
"Холанд умопомрачителен".
Да он просто собирался забить очередной гол прямо из стенки.
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НРИ
Фотка с переливами кубка лучшее как по мне
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Mr@k
понравилось с Латыповым и лыжник летит над горами
+1
0
+1
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Bob Ganiev
Ответ Андрей Богдановский
Шутки шутками, а Саудовская Аравия бежит со скоростью света в сторону технологий и трансформировния экономики. Посмотрим, что будет к 2030 году у них.
это как?
0
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0
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Андрей Богдановский
Шутки шутками, а Саудовская Аравия бежит со скоростью света в сторону технологий и трансформировния экономики. Посмотрим, что будет к 2030 году у них.
+9
-2
+7
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Ali
Скоро фигуристки сб Нигерии получат медали
0
-1
-1
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fidgety_heart
С Дюрантом крутейшее фото
+9
-1
+8
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Йенс Мустерманн
4 марта. Австрийский прыгун Йоханнес Лампартер пролетает над волшебными пейзажами Словении.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Он двоеборец, а не прыгун.
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