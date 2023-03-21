Фото года
Блог

Лукас Лейва закончил из-за проблем с сердцем. «Гремио» сыграл в форме с его именем, а Суарес посвятил гол

Лукас Лейва Лукас Лейва
серия А Италия серия А Италия
Лацио Лацио
Гремио Гремио
Ливерпуль Ливерпуль
Луис Суарес Луис Суарес
Футбол Футбол

Вспомнили и фанаты «Лацио».

В пятницу о завершении карьеры объявил 36-летний Лукас Лейва – тот самый бразилец, которого мы помним по «Ливерпулю» и «Лацио». На специальной пресс-конференции Лейва рассказал, что у него обнаружили проблемы с сердцем – диагностировали рубцовый фиброз миокарда (увеличивает риск сердечной недостаточности). В последний год он выступал за бразильский «Гремио». 

Матч против «Ипиранги» команда посветила Лукасу. «Гремио» сыграл в полуфинале лиги Гаушу в футболках с именем Lucas, в акции поучаствовал даже тренер. 

Уже на 12-й минуте Луис Суарес открыл счет: поймал разрезающий пас и прошил вратаря. Через 30 минут команда еще и заработала пенальти.

Но не реализовала его: вратарь «Ипиранги» Кайке отразил удар и добивание. Во втором тайме хозяева перевернули игру: с пенальти дважды отличился нападающий «Ипиранги» Эрик.

Зато единственный гол «Гремио», который забил Луис Суарес, получился памятным. Лучо задрал футболку и показал надпись: «Лукас, наше сердце с тобой». Они не успели сыграть вместе: Суарес перешел в клуб этой зимой, а Лейва провел последний матч в карьере в начале ноября.

На новость об уходе Лейвы отреагировали и фанаты «Лацио», где Лукас играл с 2017-го по 2022-й. Во время римского дерби с «Ромой» они вывесили баннер с надписью «Лукас, мы с тобой». 

Здоровья классному футболисту. 

Хет-трик за полчаса – так Суарес начал в Бразилии. Дебют мечты!

Как дела у Халка? В одной игре грохнул с двух штрафных, мазал с метра, терял по 5 кг за матч

Фото: eastnews.ru/Liamara Polli/AGIF via AP, Maxi Franzoi/AGIF via AP; Gettyimages.ru/Marco Rosi – SS Lazio

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ole Gunor
Хороший был игрок, запомнился и сделал себе имя в Ливере.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Ну что ж . Достойные жесты прощания с футболом для хорошего футболиста 👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krokodilych
Сердце - не шутка, конечно. Но Лукасу Лейва уже 36 лет, поэтому в любом случае закончил бы довольно скоро.

Главное - здоровья теперь, в послефутбольной жизни, и долгих лет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий