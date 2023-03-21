Вспомнили и фанаты «Лацио».

В пятницу о завершении карьеры объявил 36-летний Лукас Лейва – тот самый бразилец, которого мы помним по «Ливерпулю» и «Лацио». На специальной пресс-конференции Лейва рассказал, что у него обнаружили проблемы с сердцем – диагностировали рубцовый фиброз миокарда (увеличивает риск сердечной недостаточности). В последний год он выступал за бразильский «Гремио».

Матч против «Ипиранги» команда посветила Лукасу. «Гремио» сыграл в полуфинале лиги Гаушу в футболках с именем Lucas, в акции поучаствовал даже тренер.

Уже на 12-й минуте Луис Суарес открыл счет: поймал разрезающий пас и прошил вратаря. Через 30 минут команда еще и заработала пенальти.

Но не реализовала его: вратарь «Ипиранги» Кайке отразил удар и добивание. Во втором тайме хозяева перевернули игру: с пенальти дважды отличился нападающий «Ипиранги» Эрик.

Зато единственный гол «Гремио», который забил Луис Суарес, получился памятным. Лучо задрал футболку и показал надпись: «Лукас, наше сердце с тобой». Они не успели сыграть вместе: Суарес перешел в клуб этой зимой, а Лейва провел последний матч в карьере в начале ноября.

На новость об уходе Лейвы отреагировали и фанаты «Лацио», где Лукас играл с 2017-го по 2022-й. Во время римского дерби с «Ромой» они вывесили баннер с надписью «Лукас, мы с тобой».

Здоровья классному футболисту.

Фото: eastnews.ru/Liamara Polli/AGIF via AP, Maxi Franzoi/AGIF via AP; Gettyimages.ru/Marco Rosi – SS Lazio