Британские медиа и фанаты «Сити» в соцсетях обсуждают момент на 92-й минуте: защитник Бенджамин Хенрихс защищается руками от летящего в него мяча. И мяч попадает то ли в руку, то ли в плечо. Но судья Сердар Гезюбююк из Нидерландов никак на это не отреагировал.

В трансляции этот момент не показали, на него обратили внимание в эфире BT Sport. Рио Фердинанд, Оуэн Харгривз и Шон Райт-Филлипс удивились, что ВАР не проверил эпизод. А главный специалист по Сити в The Athletic Сэм Ли ретвитнул пост пользователя: «Этот парень отбил мяч волейбольным блоком, и момент даже не проверил ВАР».

Во время матча Гвардиола сигнализировал судьям о руке, но после матча на флэш-интервью отказался обсуждать пенальти: «Я не видел этот момент».

На пресс-конференции он уточнил, что по его информации, ВАР-судья (Пол ван Букел) проверил эпизод, но решил не вмешиваться, так как не увидел ошибку судьи. Это действительно может быть так – в случае тихой проверки без остановки матча зрителям не сообщают о проверке.

Заметили ли этот эпизод вы? Увидели ли там пенальти?

Фото: East News/AP Photo/Andreas Gora