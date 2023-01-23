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Фанаты «Сити» увидели пенальти на 90+2. А вы?

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Сердар Гезюбююк
Бенджамин Хенрихс Бенджамин Хенрихс
Футбол Футбол

Британские медиа и фанаты «Сити» в соцсетях обсуждают момент на 92-й минуте: защитник Бенджамин Хенрихс защищается руками от летящего в него мяча. И мяч попадает то ли в руку, то ли в плечо. Но судья Сердар Гезюбююк из Нидерландов никак на это не отреагировал. 

В трансляции этот момент не показали, на него обратили внимание в эфире BT Sport. Рио Фердинанд, Оуэн Харгривз и Шон Райт-Филлипс удивились, что ВАР не проверил эпизод. А главный специалист по Сити в The Athletic Сэм Ли ретвитнул пост пользователя: «Этот парень отбил мяч волейбольным блоком, и момент даже не проверил ВАР». 

Во время матча Гвардиола сигнализировал судьям о руке, но после матча на флэш-интервью отказался обсуждать пенальти: «Я не видел этот момент».  

На пресс-конференции он уточнил, что по его информации, ВАР-судья (Пол ван Букел) проверил эпизод, но решил не вмешиваться, так как не увидел ошибку судьи. Это действительно может быть так – в случае тихой проверки без остановки матча зрителям не сообщают о проверке. 

Заметили ли этот эпизод вы? Увидели ли там пенальти? 

Фото: East News/AP Photo/Andreas Gora

Это пенальти?
120 голосов
Конечно
41%
Манчестер Сити
Ну нет же
59%
РБ Лейпциг

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