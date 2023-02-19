20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах

Последний Матч всех звезд с участием Майкла Джордана прошел 9 февраля 2003 года на Philips Arena в Атланте.

Компрометирующая фотография: Джордан отбивает пятюню своему тренеру – тренеру Востока и «Индианы» Айзейе Томасу, позднее навсегда заклейменого «мудаком».

Джордан не был выбран в стартовый состав. Свое место ему отдавали Трэйси Макгрэйди и Аллен Айверсон, но он согласился лишь в последний момент – на предложение Винса Картера.

В стартовую пятерку Востока также попали Бен Уоллес, Джермейн О’Нил, Аллен Айверсон и Трэйси Макгрэйди (он получил больше всех голосов на Востоке).

Весь вечер был посвящен чествованию Майкла.

Например, в большом перерыве Мэрайя Кэри в платье, стилизованном под форму «Вашингтона», исполнила песню «Герой». Джордан в очередной раз попрощался с баскетболом.

РэпперJay-Z и его супруга Бейонс с понятно чьей майкой.

Джастин Тимберлэйк и Ашер только мечтают о том, чтобы приобрести акции клубов НБА.

Пи Дидди, Аштон Кутчер и Дензел Вашингтон просто рады, что попали на историческое мероприятие.

Поначалу у Джордана не шла игра, он много мазал – 0-7, но партнеры продолжали находить его передачами и доверять. Джордану не хватало 10 очков, чтобы превзойти Карима Абдул-Джаббара.

И атмосфера была что надо.

И постепенно у Джордана стало получаться.

Стартовая пятерка Запада в 2003 выглядела так: Стефон Марбэри, Кобе Брайант (получил больше всех голосов), Кевин Гарнетт, Тим Данкан, Яо Мин.

В 2003-м НБА впервые разработала дизайн формы на Матч всех звезд – до этого игроки выступали в форме своих клубов. Она была выполнена в стилистике 80-х и зашла на ура.

В прицеле публики перед Матчем оказался Винс Картер, он пропустил часть сезона из-за травмы, и люди требовали, чтобы он уступил свое место Джордану. Хотя настоящим злодеем в итоге стал Кобе Брайант – он не только стремился переиграть своего кумира/учителя даже в Матче звезд, но и в его же лучших традициях боролся до последних секунд и не отдал ему ни победу, ни награду MVP.

Хотя очень долго все внимание на себя перетягивали стритболисты: Айверсон, Марбэри, Фрэнсис, Брайант. А потом Рик Адельман выпустил на площадку квартет из Яо, Данкана, Гарнетта и Шака – и они даже выиграли свой отрезок – 8:2.

До четвертой четверти Джордан все больше наблюдал, каким будет баскетбол после него – на сцену вышел Трэйси Макгрэйди в качестве главного атакующего игрока той лиги (29 очков, 60% с игры).

Тим Данкан и Бен Уоллес встретятся в финале-2005 и сыграют совсем в другой баскетбол.

Все вышло идеально: в овертайме соперники шли вровень – 136:136.

Оставалось 4,6 секунды до конца, когда команда Востока доверила свое последнее владение Майклу Джордану. И тот фирменным броском с отклонением послал мяч через Шона Мэриона.

Джордан мог бы получить приз MVP. Но дальше все пошло не по плану: Джермейн О’Нил совершил глупый фол на Кобе Брайанте под сирену об окончании первого овертайма, и тот со штрафных продлил игру.

Команда Востока во втором овертайме выглядела усталой и в итоге уступила.

MVP мог получить только представитель победителей – Кевин Гарнетт (37 очков, 9 подборов, 5 перехватов). Во втором овертайме он попал три средних через Винса Картера.

40-летний Джордан завершил игру с 20 очками, 9 из 27 с игры.

Фото: Gettyimages.ru/Jed Jacobsohn, Vince Bucci, Mark Mainz, Lisa Blumenfeld, Jamie Squire