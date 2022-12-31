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Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу

Кобе Брайант Кобе Брайант
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Кобе Брайант трагически погиб ровно три года назад – вертолет, в котором он с дочерью Джанной и еще 8 пассажирами летел на баскетбол, разбился в Калабасасе, в 48 километрах к северо-западу от центра Лос-Анджелеса.

С тех пор он не стал для города менее актуальной фигурой: более того, в современном Лос-Анджелесе и его окрестностях можно найти сотни граффити, посвященных главной легенде «Лейкерс». В них вспоминают его изящество на площадке, очное и заочное противостояние с Джорданом, титулы и доминирование, эпатажные цитаты, связь с дочерью. У Кобе можно находить сколько угодно недостатков, но его миф, его уникальность, его влияние в работах художников очевидны в полной мере: в истории не только «Лейкерс», но и всего баскетбола просто нет никого, кого бы изображали так часто и так разнообразно.    

 

 

 

Настенные изображения Брайанта уже давно стали одной из достопримечательностей Лос-Анджелеса. Они собраны все вместе на одной карте:

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50 самых важных людей в истории «Лейкерс»

Фото: instagram.com/kobemural

17 комментариев

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demx
Ответ Xell
А чем Карим и Мэджик его круче? Титулов у всех по 5)) Карим не Лаловец, пришел с Милуоки. Коби 20лет играл за Лал. Процент побед в финалах у Коби выше, 5—2,у Мэджика с Каримом 5—4что хуже. Коби 81очко за игру выбивал. То есть он как минимум не хуже их.
Мой любимый рекорд Кобяна - 12 трех за матч. Лишь в последние сезоны Карри, Томпсон и прочие пулялки стали приближаться к нему и побили. И это в нашу эру трехочковых, а для 2003 это вообще полнейшая дичь столько забить трех за матч.
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badaboom
Ответ Carver
Ну тут все же еще и фактор, что он умер молодым. Актеры/музыканты/другие поп-идолы после ранней смерти часто становятся еще популярнее. Хит Леджер, Эми Уайнхаус, Брюс Ли, Джеймс Дин, например.
Витя Цой, Кобейн, Моррисон, Хендрикс, Айртон Сенна
Даже посредственности-копипастеры вроде Талькова становились легендами, уходя рано
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-1
-1
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badaboom
А еще погиб недавно и несправедливо
К чему эти ярлыки о величайшем, если это далеко не однозначно?
0
-1
-1
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Xell
Ответ Артем Андреев
При всех уважении к Кобе, он не величайший среди игроков ЛАЛ, просто самый популярный, знакомый и попсовый.
А чем Карим и Мэджик его круче? Титулов у всех по 5)) Карим не Лаловец, пришел с Милуоки. Коби 20лет играл за Лал. Процент побед в финалах у Коби выше, 5—2,у Мэджика с Каримом 5—4что хуже. Коби 81очко за игру выбивал. То есть он как минимум не хуже их.
+1
0
+1
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ципролет
Ответ Владимир Мироненко
При всём уважении, но в дремучие времена граффити не было и в помине. Как и соцсетей. Пик пришёлся как раз на времена Коби.
Граффити не вчера придумали.... Майкл Джордан и без соц сетей был и остаётся безумно популярным
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ДСС
Ровно три года назад будет завтра - 26.01.
RIP.
0
0
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Carver
Ну тут все же еще и фактор, что он умер молодым. Актеры/музыканты/другие поп-идолы после ранней смерти часто становятся еще популярнее. Хит Леджер, Эми Уайнхаус, Брюс Ли, Джеймс Дин, например.
+3
-1
+2
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sheih228
Ответ Артем Андреев
При всех уважении к Кобе, он не величайший среди игроков ЛАЛ, просто самый популярный, знакомый и попсовый.
именно что величайший, только очевидный хейтер будет отрицать
+1
-1
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demx
Ответ Maturmalai
И люди, которые лично помнят как играли Уэст или Мэджик, уже в таком возрасте, что сейчас по домам с детьми и внуками сидят, а не бегают по подворотням рисовать граффити.
Душнилы.
+1
-1
0
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demx
Офигеть какие крутые графити. Конечно, кто-то вероятно тупо заказал их, чтобы привлечь внимание к своим магазинам и всякому такого, или сами художники просто поддерживают тренд, но уровень качества и офигенные разные стили не позволяют к этому негативно относиться.
+6
0
+6
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Can
даже в ростове есть, чего уж https://postimg.cc/MfJNK293
+5
0
+5
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Mizuntrope88
Черт, три года уже прошло без Коби.
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Владимир Мироненко
При всём уважении, но в дремучие времена граффити не было и в помине. Как и соцсетей. Пик пришёлся как раз на времена Коби.
0
-1
-1
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Владимир Мироненко
При всём уважении, но в дремучие времена граффити не было и в помине. Как и соцсетей. Пик пришёлся как раз на времена Коби.
+1
-2
-1
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Стэн Смит
Кобе это звериная жажда победы. Посмотрев хайлайты его игры, я полюбил баскетбол, больше я такого не видел, и стал относиться к баскетболу просто так. Слежу за результатами и то не всегда.
+7
0
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Maturmalai
Ответ Артем Андреев
При всех уважении к Кобе, он не величайший среди игроков ЛАЛ, просто самый популярный, знакомый и попсовый.
И люди, которые лично помнят как играли Уэст или Мэджик, уже в таком возрасте, что сейчас по домам с детьми и внуками сидят, а не бегают по подворотням рисовать граффити.
+1
-3
-2
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Артем Андреев
При всех уважении к Кобе, он не величайший среди игроков ЛАЛ, просто самый популярный, знакомый и попсовый.
+1
-9
-8
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