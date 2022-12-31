Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу

Кобе Брайант трагически погиб ровно три года назад – вертолет, в котором он с дочерью Джанной и еще 8 пассажирами летел на баскетбол, разбился в Калабасасе, в 48 километрах к северо-западу от центра Лос-Анджелеса.

С тех пор он не стал для города менее актуальной фигурой: более того, в современном Лос-Анджелесе и его окрестностях можно найти сотни граффити, посвященных главной легенде «Лейкерс». В них вспоминают его изящество на площадке, очное и заочное противостояние с Джорданом, титулы и доминирование, эпатажные цитаты, связь с дочерью. У Кобе можно находить сколько угодно недостатков, но его миф, его уникальность, его влияние в работах художников очевидны в полной мере: в истории не только «Лейкерс», но и всего баскетбола просто нет никого, кого бы изображали так часто и так разнообразно.

Настенные изображения Брайанта уже давно стали одной из достопримечательностей Лос-Анджелеса. Они собраны все вместе на одной карте:

Фото: instagram.com/kobemural