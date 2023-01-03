Бразилия прощается с Пеле. Провели уникальную церемонию с гробом на стадионе

Бразилия скорбит о Короле футбола: после смерти Пеле в стране объявлен трехдневный траур, а в понедельник прошла церемония прощания с легендой.

Сначала гроб с телом Пеле из больницы доставили на стадион «Сантоса».

Процессию встретили фанаты с файерами и петардами.

На стадионе ждал огромный баннер: «Да здравствует король!» Он был вывешен на одной из трибун.

Гроб с телом Пеле несли Эрдиньо, сын Пеле, и знаменитый футболист Зе Роберто, тоже играл за «Сантос».

Стадион украсили цветами, венками и баннерами.

Была и супруга футболиста, его третья жена Марсия Аоки, на которой он женился в июле 2016 года. Мать Пеле, которой уже 100 лет, тоже посетила похороны.

Еще с Пеле попрощались президент ФИФА Джанни Инфантино, президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес и президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес Уилсон-Смит.

«Я испытываю много эмоций. Очень грустно, но при этом я улыбаюсь, потому что Пеле подарил нам много улыбок. Мы почтим память короля. Просим все страны мира организовать минуту молчания перед играми.

Кроме того, мы просим все страны мира назвать хотя бы по одному стадиону в честь Пеле, чтобы дети знали, насколько он важен», – сказал Инфантино.

«Как он всегда и хотел, наш вечный король Пеле прощается со своим народом у себя дома, на «Вила Белмиро», – говорится в официальном аккаунте «Сантоса» в соцсетях.

Поклонники Пеле выстраивались в очереди еще с ночи, желая проститься с кумиром. За несколько часов до начала церемонии окрестности стадиона были переполнены.

Провожают в последний путь.

«Пеле – это все для Бразилии. Он самый известный человек в стране, — сказал местный болельщик Роберто Сантос в интервью Sky Sports. – Я буду здесь весь день, 24 часа, с 10 до 10 утра. Пеле этого заслуживает».

В толпе был даже судья Верховного суда Бразилии Гилмар Мендес.

«Это очень печальный момент, но сейчас мы видим настоящее значение этого легендарного игрока для нашей страны. В моем офисе есть футболки с автографами Пеле, подписанная им DVD c нарезкой голов», — сказал Мендес журналистам.

Уникальная церемония прямо на стадионе.

Фото: REUTERS/Carla Carniel, Diego Vara, Ricardo Moraes, Leonardo Benassatto