Фото года
Блог

Вся красота ноября за пределами ЧМ в Катаре: жест Дончича, нервы Рублева, случайный Ренессанс Кукурельи

Люка Динь Люка Динь
университет Дьюк
Микаэла Шиффрин Микаэла Шиффрин
Андрей Рублев Андрей Рублев
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Кирк Казинс Кирк Казинс
Горан Драгич Горан Драгич
Челси Челси
Джордж Расселл Джордж Расселл
Марк Кукурелья Марк Кукурелья
Анже Ланишек
фото
Лука Дончич Лука Дончич
Палмейрас Палмейрас
Университет Пердью
Армандо Броя Армандо Броя
Райан Ломберг Райан Ломберг
Джастин Джефферсон Джастин Джефферсон
Стефанос Циципас Стефанос Циципас
Ярл Магнус Риибер Ярл Магнус Риибер
Футбол Футбол

Смотрим, пока на ЧМ-2022 выходной.

Несколько дней назад мы публиковали красивые фотографии из Катара. Сегодня – остальной мир.

2 ноября. Стефанос Циципас входит на корт через эффектнейший коридор «Мастерса» в Париже.

Gettyimages.ru/Julian Finney

2 ноября. Здесь тоже очень много зеленого – это фанаты «Палмейрас» празднуют досрочную победу в чемпионате Бразилии.

Gettyimages.ru/Alexandre Schneider

5 ноября. А тут основной цвет – синий. Студенты и их тренер из «Канзас Джейхокс» выходят на игру так, будто собираются спасать мир. Как минимум.

Gettyimages.ru/Ed Zurga

5 ноября. Переносимся в Казахстан на традиционную среднеазиатскую игру кокпар. Эти люди должны бороться за тушу козла, но в современной версии кокпара часто используется не настоящий козел, а муляж. Но в любом случае, вряд ли вы сможете поиграть в кокпар на заднем дворе.

REUTERS/Konstantin Chalabov

6 ноября. Соревнования прыгунов с трамплина уже стартовали, а снег опаздывает. Словенец Анже Ланишек на этапе Кубка мира в Висле.

East News/AP Photo/Adam Nurkiewicz

6 ноября. Взгляд Марка Кукурельи – будто с великих картин прошлого. Его «Челси» в сильный дождь проиграл «Арсеналу».

REUTERS

6 ноября. А вот лицо Люки Диня вряд ли было на классических картинах (хотя помню что-то похожее в Страдающем Средневековье). Но зато его «Астон Вилла» победила «МЮ».

REUTERS/Jason Cairnduff

7 ноября. Люди в одинаковых шляпах – это Cameron Crazies, самая отвязная группа фанатов «Дьюка», одной из главных студенческих баскетбольных команд США. Эти ребята известны очень активным болением против соперников «Дьюка».

Gettyimages.ru/Lance King

7 ноября. Горан Драгич из «Чикаго» приземляется в ноги сопернику из «Торонто». Мяч явно не попал в кольцо. У «Буллс» пока плохи дела в этом сезоне.

REUTERS/David Banks-USA TODAY Sports

11 ноября. Красота осенней Японии на этапе чемпионата мира по ралли.

Gettyimages.ru/Massimo Bettiol

12 ноября. Райан Ломберг из «Флориды» угодил в западню соперника из «Эдмонтона».

East News/AP Photo/Lynne Sladky

12 ноября. Армандо Броя из «Челси» и Свен Ботман из «Ньюкасла», кажется, пытаются показать нам какую-то фигуру.

REUTERS/Lee Smith 

13 ноября. «Формула-1» в Бразилии. Джордж Расселл из «Мерседеса» делает фото на память после дебютной победы в карьере.

East News/AP Photo/Marcelo Chello

13 ноября. Толпа в Пакистане болеет за сборную в финале ЧМ по крикету. Смотрите, сколько здесь женщин и детей. В конце они расстроятся, когда Пакистан уступит Англии.

Gettyimages.ru/Betsy Joles

14 ноября. Андрей Рублев на итоговом турнире года был очень эмоционален. Даже по своим меркам.

REUTERS/Guglielmo Mangiapane 

15 ноября. А вот Лука Дончич из «Далласа» после решающего броска просит меньше шума. Это произошло на домашней арене, и Дончичу после матча с «Клипперс» даже пришлось оправдываться: «Я не пытался заткнуть наших болельщиков, так что даже не знаю, почему я это сделал. Я хотел отпраздновать попадание».

Gettyimages.ru/Tom Pennington

19 ноября. Самоанец Брайан То’о пытается напугать австралийца Камерон Мюнстер перед финалом ЧМ по регбилигу. Не удалось – чемпионом уверенно стала Австралия.

Gettyimages.ru/Jan Kruger

20 ноября. Объятия Микаэлы Шиффрин и Санта Клауса на этапе Кубка мира в Финляндии. Выглядят они грустновато, но Шиффрин победила.

Gettyimages.ru/Christophe Pallot/Agence Zoom

20 ноября. Темно и холодно – это взгляд снизу на товарищеский матч сборной России и Узбекистана в Ташкенте.

РИА Новости/Алексей Филиппов

20 ноября. Авиашоу перед гонкой на Гран-при Абу-Даби. «Формула-1» прощается до 2023-го.

REUTERS/Rula Rouhana

23 ноября. Немного милой Австралии. Неизвестные супертяжеловесы Джордж Питерсон и Гэри Филлипс развлекают толпу в Сиднее перед главным боем, где сошлись два бывших регбиста.

Gettyimages.ru/Mark Evans

23 ноября. «Вольфсбург» – «Рома». Женская Лига чемпионов. На переднем плане – Джул Бранд. Кто на заднем плане, и что там вообще случилось, сказать сложнее.

REUTERS/Alberto Lingria

24 ноября. Звезды «Миннесоты» Кирк Казинс, Джастин Джефферсон и Адам Тилен за индейкой отмечают День благодарения и победу над «Пэтриотс».

REUTERS/Matt Krohn-USA TODAY Sports

25 ноября. А защитник «Университета Пердью» Брэндон Ньюмэн, кажется, немного отхлебнул во время игры.

East News/AP Photo/Rick Bowmer

26 ноября. Джонни Хилл из сборной Англии по регби утрамбовывает кого-то из южноафриканцев. Но это лишь эпизод, в итоге англичане проиграли.

REUTERS/Andrew Boyers

27 ноября. А вот и снег на прыжках с трамплина. Норвежский двоеборец Ярл Магнус Риибер летит в зиму.

REUTERS/Heikki Saukkomaa /Lehtikuva

Вся красота групп ЧМ-2022: пассажир в сердце Месси, тот самый супергол Ришарлисона, Криштиану – просто пьет

Вся красота октября: прыгуны Red Bull на фоне Сиднейской оперы, Фирмино путает вид спорта, Рюдигер и Ян в крови

Неспортивный подкаст Артема Шмелева и Виталия Суворова

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные