Вся красота ноября за пределами ЧМ в Катаре: жест Дончича, нервы Рублева, случайный Ренессанс Кукурельи

Смотрим, пока на ЧМ-2022 выходной.

Несколько дней назад мы публиковали красивые фотографии из Катара. Сегодня – остальной мир.

2 ноября. Стефанос Циципас входит на корт через эффектнейший коридор «Мастерса» в Париже.

Gettyimages.ru/Julian Finney

2 ноября. Здесь тоже очень много зеленого – это фанаты «Палмейрас» празднуют досрочную победу в чемпионате Бразилии.

Gettyimages.ru/Alexandre Schneider

5 ноября. А тут основной цвет – синий. Студенты и их тренер из «Канзас Джейхокс» выходят на игру так, будто собираются спасать мир. Как минимум.

Gettyimages.ru/Ed Zurga

5 ноября. Переносимся в Казахстан на традиционную среднеазиатскую игру кокпар. Эти люди должны бороться за тушу козла, но в современной версии кокпара часто используется не настоящий козел, а муляж. Но в любом случае, вряд ли вы сможете поиграть в кокпар на заднем дворе.

REUTERS/Konstantin Chalabov

6 ноября. Соревнования прыгунов с трамплина уже стартовали, а снег опаздывает. Словенец Анже Ланишек на этапе Кубка мира в Висле.

East News/AP Photo/Adam Nurkiewicz

6 ноября. Взгляд Марка Кукурельи – будто с великих картин прошлого. Его «Челси» в сильный дождь проиграл «Арсеналу».

REUTERS

6 ноября. А вот лицо Люки Диня вряд ли было на классических картинах (хотя помню что-то похожее в Страдающем Средневековье). Но зато его «Астон Вилла» победила «МЮ».

REUTERS/Jason Cairnduff

7 ноября. Люди в одинаковых шляпах – это Cameron Crazies, самая отвязная группа фанатов «Дьюка», одной из главных студенческих баскетбольных команд США. Эти ребята известны очень активным болением против соперников «Дьюка».

Gettyimages.ru/Lance King

7 ноября. Горан Драгич из «Чикаго» приземляется в ноги сопернику из «Торонто». Мяч явно не попал в кольцо. У «Буллс» пока плохи дела в этом сезоне.

REUTERS/David Banks-USA TODAY Sports

11 ноября. Красота осенней Японии на этапе чемпионата мира по ралли.

Gettyimages.ru/Massimo Bettiol

12 ноября. Райан Ломберг из «Флориды» угодил в западню соперника из «Эдмонтона».

East News/AP Photo/Lynne Sladky

12 ноября. Армандо Броя из «Челси» и Свен Ботман из «Ньюкасла», кажется, пытаются показать нам какую-то фигуру.

REUTERS/Lee Smith

13 ноября. «Формула-1» в Бразилии. Джордж Расселл из «Мерседеса» делает фото на память после дебютной победы в карьере.

East News/AP Photo/Marcelo Chello

13 ноября. Толпа в Пакистане болеет за сборную в финале ЧМ по крикету. Смотрите, сколько здесь женщин и детей. В конце они расстроятся, когда Пакистан уступит Англии.

Gettyimages.ru/Betsy Joles

14 ноября. Андрей Рублев на итоговом турнире года был очень эмоционален. Даже по своим меркам.

REUTERS/Guglielmo Mangiapane

15 ноября. А вот Лука Дончич из «Далласа» после решающего броска просит меньше шума. Это произошло на домашней арене, и Дончичу после матча с «Клипперс» даже пришлось оправдываться: «Я не пытался заткнуть наших болельщиков, так что даже не знаю, почему я это сделал. Я хотел отпраздновать попадание».

Gettyimages.ru/Tom Pennington

19 ноября. Самоанец Брайан То’о пытается напугать австралийца Камерон Мюнстер перед финалом ЧМ по регбилигу. Не удалось – чемпионом уверенно стала Австралия.

Gettyimages.ru/Jan Kruger

20 ноября. Объятия Микаэлы Шиффрин и Санта Клауса на этапе Кубка мира в Финляндии. Выглядят они грустновато, но Шиффрин победила.

Gettyimages.ru/Christophe Pallot/Agence Zoom

20 ноября. Темно и холодно – это взгляд снизу на товарищеский матч сборной России и Узбекистана в Ташкенте.

РИА Новости/Алексей Филиппов

20 ноября. Авиашоу перед гонкой на Гран-при Абу-Даби. «Формула-1» прощается до 2023-го.

REUTERS/Rula Rouhana

23 ноября. Немного милой Австралии. Неизвестные супертяжеловесы Джордж Питерсон и Гэри Филлипс развлекают толпу в Сиднее перед главным боем, где сошлись два бывших регбиста.

Gettyimages.ru/Mark Evans

23 ноября. «Вольфсбург» – «Рома». Женская Лига чемпионов. На переднем плане – Джул Бранд. Кто на заднем плане, и что там вообще случилось, сказать сложнее.

REUTERS/Alberto Lingria

24 ноября. Звезды «Миннесоты» Кирк Казинс, Джастин Джефферсон и Адам Тилен за индейкой отмечают День благодарения и победу над «Пэтриотс».

REUTERS/Matt Krohn-USA TODAY Sports

25 ноября. А защитник «Университета Пердью» Брэндон Ньюмэн, кажется, немного отхлебнул во время игры.

East News/AP Photo/Rick Bowmer

26 ноября. Джонни Хилл из сборной Англии по регби утрамбовывает кого-то из южноафриканцев. Но это лишь эпизод, в итоге англичане проиграли.

REUTERS/Andrew Boyers

27 ноября. А вот и снег на прыжках с трамплина. Норвежский двоеборец Ярл Магнус Риибер летит в зиму.