Нищета, «Золотой мяч», президентство в Либерии и сын, забивающий на ЧМ за США – драматичная история Джорджа Веа и его семьи

Невероятный путь.

Тимоти Веа забил первый гол США на ЧМ-2022 (1:1 против Уэльса).

Если вдруг не помнили или не знали: Тимоти – сын легендарного либерийского нападающего Джорджа Веа, который выиграл «Золотой мяч» в 1995 году. Он до сих пор остается единственным африканцем с престижнейшей наградой.

Веа-старший так ни разу и не играл на чемпионате мира – во многом из-за несильной сборной Либерии.

У Тимоти и Джорджа всегда были были хорошие отношения.

«Я просто смотрел на отца как на отца. Я не осознавал, что он был так знаменит, пока не увидел, как люди не останавливали его, чтобы сфотографироваться в торговом центре», – рассказывал сын в интервью The Washington Post за пару дней до турнира.

«Я просто пишу ему в вотсап. Если он занят, он не ответит, точно так же, как если я занят, то я не буду отвечать. Мой папа – самый нормальный человек, которого вы когда-либо встречали. Просыпается и идет играть в баскетбол или футбол.

Думаю, для отца будет очень важно, если выйду на поле в Катаре. Видеть сына на сцене и понимать, что он идет по твоим стопам, — это круто. Если бы у меня был сын или дочь, и я бы смотрел, как они играют на чемпионате мира, я бы тоже был счастлив.

Я не раздумывал, за какую сборную выступать. Очевидно, что корни моего отца всегда будут моими корнями, но я вырос в Штатах. Я прожил здесь всю жизнь, здесь семья и друзья. Мне действительно не нужно было принимать никакого решения, за какую страну играть. Моя страна – США», – вспоминал Веа-младший уже в интервью Fox Sports.

Семья Веа все-таки доехала до главного турнира планеты.

***

Джордж Веа вырос в лачуге на окраине столицы Либерии – Монровии. Родители разошлись еще в детстве, так что растить маленького Джорджа пришлось бабушке. Она героически справилась, а в 20 лет главный футболист либерийских трущоб впервые оказался в местном клубе.

Веа мог так и остаться местной звездой, но помогал президент Сэмюэл Доу – спорный правитель, он обожал футбол и вместо спасения экономики страны отправлял сборную Либерии в Бразилию для дополнительных тренировок.

В 1987-м парня приметил главный тренер сборной Камеруна Клод Ле Руа. Уже через год он советовал игрока Арсену Венгеру – и «Монако» решился купить нападающего за 12 тысяч фунтов. Уже в первом сезоне Джордж забил больше всех в команде и стал лучшим игроком Африки 1989-го.

Восход первой звезды либерийского футбола совпал с началом Первой гражданской войны, но сложные 90-е на родине не затронули карьеру Веа – Джордж перешел в «ПСЖ» и изящно наказывал топов, попутно став лучшим бомбардиром сезона в Лиге чемпионов-94/95.

В 95-м Веа отправился в «Милан» с Фабио Капелло – там поиграл с Роберто Баджо. Самый памятный из матча с «Вероной» – либериец повторил магию Марадоны, когда выхватил мяч в своей штрафной после углового и шикарно пробежал через все поле и оппонентов.

В том же году Веа выиграл «Золотой мяч».

В феврале 2000-го случилось другое важное событие – родился сын Тимоти. Веа тогда играл в Англии – по полсезона в «Челси» и «Ман Сити».

Тимоти определенно больше нравился «Челси».

В 2003-м Джордж закончил – и в Либерии наконец завершилась Гражданская война. К тому моменту он уже успел поиграть во Франции, а под самый конец и вовсе укатил в ОАЭ.

Сын Тимоти начинал футбольный путь в Америке, но летом 2014-м Веа-младший перешел в «ПСЖ» – и для отца это определенно было приятное событие.

Сейчас Тимоти играет в «Лилле» – в этом сезоне слабовато: 6 матчей в Лиге 1 и ноль голов.

Легенда вот уже почти пять лет как правит родной Либерией. Скоро срок закончится – следующие выборы будут в 2023-м. Веа уверен, что выиграет.

Чудесная семейная история.

Фото: globallookpress.com/Tom Weller/dpa, IMAGO/LAURENT SANSON, Tom Weller/dpa; ussoccer.com; Gettyimages.ru/Shaun Botterill /Allsport, Ben Radford /Allsport, Clive Brunskill/Allsport; East News/Kyodo, DPPI via AFP