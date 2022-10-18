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Легенды в смокингах, откровенные платья – вокруг «Золотого мяча» всегда красиво

Сирил Ган Сирил Ган
Луиш Фигу Луиш Фигу
Флорентино Перес Флорентино Перес
Дидье Дешам Дидье Дешам
Садьо Мане Садьо Мане
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Жан-Пьер Папен Жан-Пьер Папен
Кевин Трапп Кевин Трапп
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Пьер Гасли Пьер Гасли
Эстебан Окон Эстебан Окон
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
Алексия Путельяс
Золотой мяч Золотой мяч
Карим Бензема Карим Бензема
Футбол Футбол

Церемония вручения «Золотого мяча» по традиции прошла стильно и с размахом – приехали многие знаменитости, футбольные и не только. Многие в любопытных образах.

Награду привезли на болиде «Формулы-1», а гонщик Эстебан Окон ее даже поцеловал, пока Бензема не видит.

Пьер Гасли, в отличие от коллеги, соблюдал дресс-код.

А этот француз брал «ЗМ» 24 года назад – и приехал вручить его соотечественнику.

Мбаппе оделся скромно, но со вкусом – у него еще все впереди. Пока просто посидел в первом ряду.

Неподалеку вечер провела вот такая эффектная гостья – это футболистка «Вашингтона» Тринити Родман.

А теперь знакомимся ближе с Джордан Озуной – это девушка главного героя вечера, Карима Бензема.

Они не так давно встречаются, этот важнейший день провели вместе.

Резкий переход! Узнаете парня в зеленом? Это же тот самый покоритель тиктока Ресеба!

А вот Кевин Трапп и его спутница Изабель Гулар больше по классике. Это их страстный поцелуй нас восхищал весной.

Легендарный Жан-Пьер Папен с женой скромнее.

Рэпер Дамсо украсил церемонию стильными часами и бабочкой. Кто тут силен в таких личностях?

Боец ММА Сирил Ган вне клетки, одет – совсем уж непривычно.

Семья Кевина де Брюйне тотально в черном.

Двухметровому Тибо Куртуа не приходится сутулиться рядом с Мишель Герциг.

Кристофер Нкунку приехал вдохновиться атмосферой. Он, кстати, в топ-30 голосования.

Швейцарская модель Набилья Бенаттиа с супругом Томасом Вергарой – для кругозора нам.

Садьо Мане и Хасан Салихамиджич прилетели из Мюнхена.

Дидье Дешам был счастлив за игрока своей сборной – примерно с одинаковой улыбкой весь вечер.

Флорентино Перес передает привет Мбаппе. И Бензема тоже, конечно.

Ведущие церемонии – всегда стиль. Теперь раздавали Дидье Дрогба и Сэнди Эрибер

Маэстро Андреа Бочелли добавил вечеру лирики.

Педри и Роналдо презентуют Копа Трофи (Golden Boy – лучшему молодому игроку сезона) – чтобы отдать его Гави.

Луиш Фигу выдал «Ман Сити» приз лучшему клубу сезона.

Роберт Левандовский с призом Герда Мюллера – второй год подряд.

Обладатель ЗМ-2004 Андрей Шевченко не только шутил с Дрогба о времени в «Челси», еще он высказался об актуальном.

Бразилец Раи, младший брат Сократеса, вручил Мане приз имени Сократеса.

Алексия Путельяс – королева, у нее второй «Золотой мяч» подряд.

А Бензема – король.

С заслуженной наградой!

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier ; Gettyimages.ru; East News/Alain JOCARD / AFP, FRANCK FIFE / AFP

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