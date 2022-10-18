Легенды в смокингах, откровенные платья – вокруг «Золотого мяча» всегда красиво
Церемония вручения «Золотого мяча» по традиции прошла стильно и с размахом – приехали многие знаменитости, футбольные и не только. Многие в любопытных образах.
Награду привезли на болиде «Формулы-1», а гонщик Эстебан Окон ее даже поцеловал, пока Бензема не видит.
Пьер Гасли, в отличие от коллеги, соблюдал дресс-код.
А этот француз брал «ЗМ» 24 года назад – и приехал вручить его соотечественнику.
Мбаппе оделся скромно, но со вкусом – у него еще все впереди. Пока просто посидел в первом ряду.
Неподалеку вечер провела вот такая эффектная гостья – это футболистка «Вашингтона» Тринити Родман.
А теперь знакомимся ближе с Джордан Озуной – это девушка главного героя вечера, Карима Бензема.
Они не так давно встречаются, этот важнейший день провели вместе.
Резкий переход! Узнаете парня в зеленом? Это же тот самый покоритель тиктока Ресеба!
А вот Кевин Трапп и его спутница Изабель Гулар больше по классике. Это их страстный поцелуй нас восхищал весной.
Легендарный Жан-Пьер Папен с женой скромнее.
Рэпер Дамсо украсил церемонию стильными часами и бабочкой. Кто тут силен в таких личностях?
Боец ММА Сирил Ган вне клетки, одет – совсем уж непривычно.
Семья Кевина де Брюйне тотально в черном.
Двухметровому Тибо Куртуа не приходится сутулиться рядом с Мишель Герциг.
Кристофер Нкунку приехал вдохновиться атмосферой. Он, кстати, в топ-30 голосования.
Швейцарская модель Набилья Бенаттиа с супругом Томасом Вергарой – для кругозора нам.
Садьо Мане и Хасан Салихамиджич прилетели из Мюнхена.
Дидье Дешам был счастлив за игрока своей сборной – примерно с одинаковой улыбкой весь вечер.
Флорентино Перес передает привет Мбаппе. И Бензема тоже, конечно.
Ведущие церемонии – всегда стиль. Теперь раздавали Дидье Дрогба и Сэнди Эрибер
Маэстро Андреа Бочелли добавил вечеру лирики.
Педри и Роналдо презентуют Копа Трофи (Golden Boy – лучшему молодому игроку сезона) – чтобы отдать его Гави.
Луиш Фигу выдал «Ман Сити» приз лучшему клубу сезона.
Роберт Левандовский с призом Герда Мюллера – второй год подряд.
Обладатель ЗМ-2004 Андрей Шевченко не только шутил с Дрогба о времени в «Челси», еще он высказался об актуальном.
Бразилец Раи, младший брат Сократеса, вручил Мане приз имени Сократеса.
Алексия Путельяс – королева, у нее второй «Золотой мяч» подряд.
А Бензема – король.
С заслуженной наградой!
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier ; Gettyimages.ru; East News/Alain JOCARD / AFP, FRANCK FIFE / AFP
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