Легенды в смокингах, откровенные платья – вокруг «Золотого мяча» всегда красиво

Церемония вручения «Золотого мяча» по традиции прошла стильно и с размахом – приехали многие знаменитости, футбольные и не только. Многие в любопытных образах.

Награду привезли на болиде «Формулы-1», а гонщик Эстебан Окон ее даже поцеловал, пока Бензема не видит.

Пьер Гасли, в отличие от коллеги, соблюдал дресс-код.

А этот француз брал «ЗМ» 24 года назад – и приехал вручить его соотечественнику.

Мбаппе оделся скромно, но со вкусом – у него еще все впереди. Пока просто посидел в первом ряду.

Неподалеку вечер провела вот такая эффектная гостья – это футболистка «Вашингтона» Тринити Родман.

А теперь знакомимся ближе с Джордан Озуной – это девушка главного героя вечера, Карима Бензема.

Они не так давно встречаются, этот важнейший день провели вместе.

Резкий переход! Узнаете парня в зеленом? Это же тот самый покоритель тиктока Ресеба!

А вот Кевин Трапп и его спутница Изабель Гулар больше по классике. Это их страстный поцелуй нас восхищал весной.

Легендарный Жан-Пьер Папен с женой скромнее.

Рэпер Дамсо украсил церемонию стильными часами и бабочкой. Кто тут силен в таких личностях?

Боец ММА Сирил Ган вне клетки, одет – совсем уж непривычно.

Семья Кевина де Брюйне тотально в черном.

Двухметровому Тибо Куртуа не приходится сутулиться рядом с Мишель Герциг.

Кристофер Нкунку приехал вдохновиться атмосферой. Он, кстати, в топ-30 голосования.

Швейцарская модель Набилья Бенаттиа с супругом Томасом Вергарой – для кругозора нам.

Садьо Мане и Хасан Салихамиджич прилетели из Мюнхена.

Дидье Дешам был счастлив за игрока своей сборной – примерно с одинаковой улыбкой весь вечер.

Флорентино Перес передает привет Мбаппе. И Бензема тоже, конечно.

Ведущие церемонии – всегда стиль. Теперь раздавали Дидье Дрогба и Сэнди Эрибер

Маэстро Андреа Бочелли добавил вечеру лирики.

Педри и Роналдо презентуют Копа Трофи (Golden Boy – лучшему молодому игроку сезона) – чтобы отдать его Гави.

Луиш Фигу выдал «Ман Сити» приз лучшему клубу сезона.

Роберт Левандовский с призом Герда Мюллера – второй год подряд.

Обладатель ЗМ-2004 Андрей Шевченко не только шутил с Дрогба о времени в «Челси», еще он высказался об актуальном.

Бразилец Раи, младший брат Сократеса, вручил Мане приз имени Сократеса.

Алексия Путельяс – королева, у нее второй «Золотой мяч» подряд.

А Бензема – король.

С заслуженной наградой!

Фото: REUTERS/Benoit Tessier ; Gettyimages.ru; East News/Alain JOCARD / AFP, FRANCK FIFE / AFP