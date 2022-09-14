Перестрелка файерами, слезоточивый газ и нацистские приветствия: фаны «Айнтрахта» резвятся в Марселе

Немцы приехали в Марсель, добавив местной полиции очень много работы – нет, это не сюжет из «Такси», а матч Лиги чемпионов. Сохранение безопасности на игре «Марселя» и «Айнтрахта» сразу отнесли к задаче высшей категории сложности, ведь у обеих команд огромные армии болельщиков.

Власти особенно внимательны после массовой драки фанатов «Ниццы» и «Кельна» на прошлой неделе, когда пострадало 32 человека.

«Надеюсь, не будет никаких беспорядков подобных тем, что мы видели недавно», – осторожно предупреждал перед матчем хавбек хозяев Маттео Гендузи.

Не помогло – еще в ночь перед игрой фанаты устроили перестрелку файерами, из-за чего полицейским пришлось применить слезоточивый газ. Болельщики совершили ночной забег от полиции, но как минимум трое не добрались до стадиона, получив аресты.

Днем ультрас «Айнтрахта» собрались на одной из главных площадей Марселя, но полиция блокировала все входы, не позволив им покинуть ее до 16:30.

Позднее стражи порядка под присмотром доставили гостей из Франкфурта до стадиона – на автобусах. Те, у кого не оказалось билетов, остались в фан-зоне с полицией поблизости.

Однако от инцидентов это не спасло. Уже на арене двое фанатов «Айнтрахта» провоцировали болельщиков «Марселя» нацистскими приветствиями – ультрас хозяев известны своими левыми и антифашисткими взглядами. УЕФА уже проводит процедуру идентификации нарушителей.

Внутри «Велодрома» полиция создала дополнительный буфер между двумя группировками.

Однако фаны продолжили перекидываться файерами между секторами. Звуки пиротехники было слышно во время трансляции.

Снаружи «Велодрома» во время игры все тоже выглядело напряженно.

На поле сильнее оказался «Айнтрахт» – гости победили 1:0 благодаря голу Йеспера Линдстрема на 43-й минуте. Похоже, это только прибавит работы полиции после матча.

Фото: eastnews.ru/AP Photo/Daniel Cole; globallookpress.com/Sebastian Gollnow, IMAGO/Norbert Scanella