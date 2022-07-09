Селихов – пятый вратарь «Спартака», который получил 4+ от «Зенита». Добро пожаловать в клуб

Пополнение.

«Спартак» ничего не противопоставил «Зениту» в Суперкубке России-2022 – 0:4.

А начиналось все достаточно неплохо. В начале матча команда Абаскаля неплохо контролировала мяч и даже создала первый момент – Джикия опасно бил после углового. «Зенит» ответил ударом Кузяева – спас Александр Селихов. Через пару минут как следует приложился Сергеев – и тут вратарь оказался уже бессилен.

«Зенит» взбодрился и сразу отправил второй, а во втором тайме добавил в копилку еще два. Счет не очень отражает ход матча, но вряд ли это сейчас волнует Селихова, который до сегодняшнего матча четыре от «Зенита» еще не пропускал.

Александру не стоит слишком сильно унывать – он такой не один.

Андрей Дикань – 11 августа 2012 года, 0:5

Первая пятерочка «Спартака» в Санкт-Петербурге выпала на долю Андрея Диканя. Кришито оформил ассистентский хет-трик, Виктор Файзулин отметился дублем, а Малафеев взял пенальти. Через три месяца Унаи Эмери назовут тренеришкой и отправят в отставку – зато Дикань вписал свое имя в историю.

Андрей Дикань – 30 ноября, 2012, 2:4

Через три месяца Дикань получил меньше, но все еще много. Особенно усердствовали дорогущие легионеры – Халк и дважды Витсель. И это еще времена, когда Артем Дзюба забивал за «Спартак», а не ему.

Сергей Песьяков – 28 сентября 2013 года, 2:4

Пост сдал – пост принял. Сергей Песьяков очень старался помешать питерцам, но четыре все-таки пропустил. Зато не пять!

Артем Ребров – 16 апреля 2016 года, 2:5

Вторая пятерочка «Спартака» в Санкт-Петербурге. На перерыв гости ушли с преимуществом, но во втором тайме Дзюба сделал 1+1 и после гола, кажется, даже прослезился. Вряд из-за того, что Артем Ребров попал в этот список.

Артем Ребров – 2 октября 2016 года, 2:4

Артему есть на что жаловаться: четвертый гол «Зенит» забил с явным нарушением правил. После игры спартаковская общественность так накинулась на арбитра Сергея Иванова, что глава судейского корпуса Валентин Иванов был вынужден подать в отставку.

Артем Ребров – 6 августа 2017 года, 1:5

Очередная пятерочка «Спартака» в Санкт-Петербурге и первый матч соперников на «Газпром Арене». У «Зенита» залетало буквально все, а Ребров даже забил в свои.

Александр Максименко – 24 октября 2021, 1:7

Кошмарные 7:1 и полный вагон отчаяния. Вы и так все помните.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Алексей Даничев, Александр Вильф; globallookpress.com/ Maksim Konstantinov