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Кувырки от Аршавина и Кержакова, майка Титова «Кто мы? Мясо» – легенды «Зенита» и «Спартака» вернули нас в нулевые

Егор Титов Егор Титов
Роман Широков Роман Широков
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Спартак Спартак
Зенит Зенит
Александр Кержаков Александр Кержаков
Андрей Аршавин Андрей Аршавин
Андрей Тихонов Андрей Тихонов
Михаил Боярский Михаил Боярский
Александр Филимонов Александр Филимонов
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Вернули нас в нулевые.

В преддверии Суперкубка «Зенит» обыграл «Спартак» в матче легенд – 2:0. Забивали Роман Широков и Александр Кержаков, но результат вторичен. Главное – мы снова смогли насладиться атмосферой «Петровского» и топами из 2000-х.

Аршавин, Кержаков, Тимощук, Анюков, Зырянов – слишком много легенд на квадратный метр!

В целом у «Спартака» состав чуть старше – мы вновь увидели в красно-белом Андрея Тихонова, Егора Титова и Дмитрия Аленичева.

Руководил «Спартаком» великий Олег Романцев – девять чемпионств и статус легенды клуба.

 
Александр Анюков вновь рассекал на бровке «Петровского».
 

Александр Самедов с улыбкой – он закончил только в 2019-м, но как же приятно вновь увидеть его стандарты.

Андрей Тихонов остался доволен матчем, несмотря на поражение.

«Отличное мероприятие: побегали, в футбол поиграли. Жалко, не забили только, моменты-то были. У «Зенита» ребята немного помоложе, особенно в атаке. Все футболисты в команде обороняются, очень сложно такой атаке противостоять. Кержаков, Аршавин быстро выбегали, а мы не справлялись. Группа атаки – определяющий фактор победы «Зенита». Нам добавить было нечем, некем. Футболисты давно не играли, не двигались», – сказал Тихонов после игры.

Александр Филимонов, как в старые добрые, вбрасывает мяч в игру – ну красота же!

Анатолий Тимощук на время оставил тренерский статус и тоже выскочил на «Петровский».

А Михаил Боярский зажег перед матчем: спел «Команду молодости нашей», но с другими словами.

– Спасибо, Шава и Радим… Спасибо, Слава и Кержак… Футболу не прожить без вас никак.

Но про красно-белых Боярский тоже не забыл:

– Спасибо, Тихон и Алень… И вам, Олег Иваныч, низкий наш поклон.

Владимир Быстров тоже на поле – он в «Спартаке» тоже играл, но в этой игре зашел за питерцев.

Один из героев матча – Роман Широков: на его счету гол и ноль судейских скандалов.

На трибунах тоже кайф: болельщики вспомнили 90-е, вывесив баннер «Crazy fans» – дым из селитры только добавил игре атмосферы.

Легендарную футболку с надписью «Кто мы? Мясо» болельщики тоже увидели. Ее придумали Титов и Сычев. Майка быстро стала народной и была даже в коллекции молодого Александра Самедова. «Забрал с базы майки многих ребят: Павлюченко, Погребняка, свитер Ковалевски. В конце концов, я столько играл за «Спартак». Футболка «Кто мы? Мясо» тоже сохранилась, дома лежит», – говорил полузащитник после перехода в «Локо» в 2005-м.

Майка «Кто мы? Мясо!» – легенда. Придумали Титов с Парфеновым, игроки показывали ее после голов «Зениту», фанаты купили 2,5 тысячи штук

А легендарная связка Аршавин/Кержаков повторила яркое празднование с кувырками. Красиво отослали к лету 2001-го – тогда они, будучи еще совсем молодыми, тоже радовались голу в ворота «Спартака».

Легенды «Зенита» с трофеем – есть, кто вспомнил 2008-й?

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; PARI; РФС; globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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