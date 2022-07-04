Фото года
Блог

Вся красота июня: сурок затаился на «Формуле-1», Бензема болтает с Мбаппе, на кальчо во Флоренции дерутся, Карри раскуривает по-чемпионски

Формула-1
Голден Стэйт Голден Стэйт
Ига Швентек Ига Швентек
болельщики
сборная Венгрии по футболу сборная Венгрии по футболу
Стефен Карри Стефен Карри
Критериум Дофине
Сборная Перу по футболу Сборная Перу по футболу
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Карим Бензема Карим Бензема
Лионель Месси Лионель Месси
Колорадо Колорадо
Уимблдон Уимблдон
Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
Футбол Футбол

Лучшие кадры начала лета.

1 июня. Финалиссима. Великий аргентинец против кучи защитников – отдельный жанр фотографии.

Reuters/John Sibley

40 лет великому фото Марадоны. Вы же помните, что на самом деле Диего не обыгрывал половину сборной Бельгии?

1 июня. «Колорадо» и «Эдмонтон» открывают финал Запада безумными 8:6. Фанаты «Эвеланш» в восторге. Их ждет очень счастливый месяц.

Reuters/Isaiah J. Downing/USA TODAY Sports

4 июня. Почти что «Рабочий и колхозница» на регби в Австралии.

Gettyimages.ru/Hagen Hopkins

4 июня. Ига Швентек через мгновение после победы на «Ролан Гаррос». Полька взяла шестой турнир подряд.

Reuters/Yves Herman 

Ига Швентек – нереальная! Титул «Ролан Гаррос», 35 побед подряд – она в два раза лучше всех в туре

5 июня. Сияющие Рафаэль Надаль и его трофей. На «Ролан Гаррос» испанец победил 14-й раз.

Gettyimages.ru/Clive Brunskill

Надаль на «Ролан Гаррос» – неописуемое доминирование: 14 титулов, 97% побед и рекорды, которые невозможно побить

5 июня. Полет с мячом игрока «Чикаго Кабс» Патрика Уиздома.

Reuters/Benny Sieu-USA TODAY Sports

5 июня. Солнце, пыль и эмоции Энтони Риццо из «Нью-Йорк Янкис». 

Gettyimages.ru/Sarah Stier

6 июня. После отказа Мбаппе перейти в «Реал» фотографы караулили кадры его беседы с Бензема на скамейке сборной Франции.

East News/FRANCK FIFE / AFP

8 июня. Маки и тучи на многодневной велогонке «Критериум Дофине» во Франции.

East News/Marco BERTORELLO / AFP

9 июня. Porsche 911 в темноте легендарной гонки «24 часа Ле-Мана».

Gettyimages.ru/Ker Robertson

10 июня. Нетбольная тренировка под лучами заходящего солнца в Йоханнесбурге.

Reuters/Siphiwe Sibeko

10 июня. Шаманы из Перу проводят серию ритуалов перед стыковой игрой с Австралией.

Reuters/Sebastian Castaneda

13 шаманов проткнули фото сборной Австралии, объявлен выходной – Перу безумно хочет на ЧМ-2022

11 июня. Гольфиста Эндрю Новака занесло далековато от лунки.

Gettyimages.ru/Minas Panagiotakis

13 июня. Сборная Австралии прорывается на ЧМ-2022 шаманам назло.

Reuters/Mohammed Dabbous 

Танцующий вратарь вывел Австралию на ЧМ. Выпустили перед серией пенальти, бегал от штанги к штанге и взял решающий удар

13 июня. Высшая точка в баскетболе – финал НБА. «Бостон» против «Голден Стейт».

Reuters/Ezra Shaw/Pool Photo-USA TODAY Sports

Возрождение «Голден Стэйт» – идеал перестройки. После ухода Дюрэнта упали на дно, но 2 года – и они снова чемпионы НБА!

14 июня. Адам Салаи и сборная Венгрии после второй подряд победы над Англией. 5:0 по сумме двух матчей.

East News/Adrian DENNIS / AFP

Чудо-июнь Венгрии: дважды хлопнули Англию, не проиграли немцам, лидируют в топ-группе Лиги наций

15 июня. Арттури Лехконен и «Колорадо» на пути к первому Кубку Стэнли с 2001 года.

Reuters/Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports

30 главных героев Кубка Стэнли-2022

16 июня. Ярчайшие «Голден Стейт» возвращают чемпионство, и Стеф Карри снова в центре внимания – вот закурил победную сигару.

Reuters/Paul Rutherford-USA TODAY Sports

«Голден Стэйт» эпично отметил четвертый титул: на козу надели майку Карри, Томпсон завалил девушку, а Грин обложил хейтеров факами

15 июня. Вместе с размытыми зрителями фокусируемся на скачках в английском Аскоте.

Reuters/Peter Cziborra

17 июня. Разминка перед Уимблдоном. Финал Queen’s Club в Лондоне.

Gettyimages.ru/Julian Finney

17 июня. Ланс Стролл и другие гонщики «Формулы-1» потревожили сурка на Гран-при Канады.

Gettyimages.ru/Clive Rose

18 июля. Red Bull как обычно выбирает потрясающие места для прыжков в воду. В июне хай-дайверы пролетали рядом с Эйфелевой башней.

Gettyimages.ru/Richard Heathcote

19 июня. Это не съемки продолжения «Безумного Макса», а Эрцбергское родео, традиционная мотогонка в Австрии.

East News/ERWIN SCHERIAU / APA / AFP

19 июня. Возможно, самый заслуженный и стильный фанат «Коринтианса».

Reuters/Amanda Perobelli

20 июня. Главный стадион ЧМ-2022 «Лусаил Айконик» при восходе солнца.

Gettyimages.ru/David Ramos

Смотрим на стадионы ЧМ-2022: есть в виде бедуинского шатра, парусов и национального головного убора

23 июня. Фермеры подготовились к «Тур де Франс». Знаменитая веломногодневка в этом году стартует в Дании.

Reuters/Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

24 июня. Флорентийское кальчо, финал первого турнира после пандемии. Это предок футбола и регби, где играют мячом из козьей шерсти и обязательно дерутся.

Reuters/Massimo Pinca

24 июня. Вид снизу на соревнования по прыжкам в длину в Орегоне.

Gettyimages.ru/Andy Lyons

25 июня. Погружаемся под воду на соревнования по синхронному плаванию в Будапеште. Будет три фотографии. Это сборная Испании.

Gettyimages.ru/Maddie Meyer

25 июня. У спортсменки из сборной Италии шапочка с шипами.

Reuters/Lisa Leutner

25 июня. И необычное кадрирование американской сборной.

Reuters/Marton Monus

26 июня. Уютные улочки Ниццы на соревнованиях IRONMAN.

Gettyimages.ru/Jan Hetfleisch/Getty Images for IRONMAN

28 июня. Лица прыгунов в воду всегда иллюстрируют сложность этого вида. На фото Цао Юань из сборной Китая.

Reuters/Marton Monus

28 июня. Напоследок пара необычных взглядов на «Уимблдон». Линия из судей на вышках.

Reuters/Toby Melville

29 июня. И киношные охранники у входа на корт.

East News/Adrian DENNIS / AFP

Вся красота мая: Пеп – Брюс Уиллис, фанаты у Колизея и на турецких деревьях, сломанная перекладина и мир глазами Доменико Тедеско 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные