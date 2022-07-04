Вся красота июня: сурок затаился на «Формуле-1», Бензема болтает с Мбаппе, на кальчо во Флоренции дерутся, Карри раскуривает по-чемпионски

Лучшие кадры начала лета.

1 июня. Финалиссима. Великий аргентинец против кучи защитников – отдельный жанр фотографии.

Reuters/John Sibley

40 лет великому фото Марадоны. Вы же помните, что на самом деле Диего не обыгрывал половину сборной Бельгии?

1 июня. «Колорадо» и «Эдмонтон» открывают финал Запада безумными 8:6. Фанаты «Эвеланш» в восторге. Их ждет очень счастливый месяц.

Reuters/Isaiah J. Downing/USA TODAY Sports

4 июня. Почти что «Рабочий и колхозница» на регби в Австралии.

Gettyimages.ru/Hagen Hopkins

4 июня. Ига Швентек через мгновение после победы на «Ролан Гаррос». Полька взяла шестой турнир подряд.

Reuters/Yves Herman

Ига Швентек – нереальная! Титул «Ролан Гаррос», 35 побед подряд – она в два раза лучше всех в туре

5 июня. Сияющие Рафаэль Надаль и его трофей. На «Ролан Гаррос» испанец победил 14-й раз.

Gettyimages.ru/Clive Brunskill

Надаль на «Ролан Гаррос» – неописуемое доминирование: 14 титулов, 97% побед и рекорды, которые невозможно побить

5 июня. Полет с мячом игрока «Чикаго Кабс» Патрика Уиздома.

Reuters/Benny Sieu-USA TODAY Sports

5 июня. Солнце, пыль и эмоции Энтони Риццо из «Нью-Йорк Янкис».

Gettyimages.ru/Sarah Stier

6 июня. После отказа Мбаппе перейти в «Реал» фотографы караулили кадры его беседы с Бензема на скамейке сборной Франции.

East News/FRANCK FIFE / AFP

8 июня. Маки и тучи на многодневной велогонке «Критериум Дофине» во Франции.

East News/Marco BERTORELLO / AFP

9 июня. Porsche 911 в темноте легендарной гонки «24 часа Ле-Мана».

Gettyimages.ru/Ker Robertson

10 июня. Нетбольная тренировка под лучами заходящего солнца в Йоханнесбурге.

Reuters/Siphiwe Sibeko

10 июня. Шаманы из Перу проводят серию ритуалов перед стыковой игрой с Австралией.

Reuters/Sebastian Castaneda

13 шаманов проткнули фото сборной Австралии, объявлен выходной – Перу безумно хочет на ЧМ-2022

11 июня. Гольфиста Эндрю Новака занесло далековато от лунки.

Gettyimages.ru/Minas Panagiotakis

13 июня. Сборная Австралии прорывается на ЧМ-2022 шаманам назло.

Reuters/Mohammed Dabbous

Танцующий вратарь вывел Австралию на ЧМ. Выпустили перед серией пенальти, бегал от штанги к штанге и взял решающий удар

13 июня. Высшая точка в баскетболе – финал НБА. «Бостон» против «Голден Стейт».

Reuters/Ezra Shaw/Pool Photo-USA TODAY Sports

Возрождение «Голден Стэйт» – идеал перестройки. После ухода Дюрэнта упали на дно, но 2 года – и они снова чемпионы НБА!

14 июня. Адам Салаи и сборная Венгрии после второй подряд победы над Англией. 5:0 по сумме двух матчей.

East News/Adrian DENNIS / AFP

Чудо-июнь Венгрии: дважды хлопнули Англию, не проиграли немцам, лидируют в топ-группе Лиги наций

15 июня. Арттури Лехконен и «Колорадо» на пути к первому Кубку Стэнли с 2001 года.

Reuters/Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports

30 главных героев Кубка Стэнли-2022

16 июня. Ярчайшие «Голден Стейт» возвращают чемпионство, и Стеф Карри снова в центре внимания – вот закурил победную сигару.

Reuters/Paul Rutherford-USA TODAY Sports

«Голден Стэйт» эпично отметил четвертый титул: на козу надели майку Карри, Томпсон завалил девушку, а Грин обложил хейтеров факами

15 июня. Вместе с размытыми зрителями фокусируемся на скачках в английском Аскоте.

Reuters/Peter Cziborra

17 июня. Разминка перед Уимблдоном. Финал Queen’s Club в Лондоне.

Gettyimages.ru/Julian Finney

17 июня. Ланс Стролл и другие гонщики «Формулы-1» потревожили сурка на Гран-при Канады.

Gettyimages.ru/Clive Rose

18 июля. Red Bull как обычно выбирает потрясающие места для прыжков в воду. В июне хай-дайверы пролетали рядом с Эйфелевой башней.

Gettyimages.ru/Richard Heathcote

19 июня. Это не съемки продолжения «Безумного Макса», а Эрцбергское родео, традиционная мотогонка в Австрии.

East News/ERWIN SCHERIAU / APA / AFP

19 июня. Возможно, самый заслуженный и стильный фанат «Коринтианса».

Reuters/Amanda Perobelli

20 июня. Главный стадион ЧМ-2022 «Лусаил Айконик» при восходе солнца.

Gettyimages.ru/David Ramos

Смотрим на стадионы ЧМ-2022: есть в виде бедуинского шатра, парусов и национального головного убора

23 июня. Фермеры подготовились к «Тур де Франс». Знаменитая веломногодневка в этом году стартует в Дании.

Reuters/Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

24 июня. Флорентийское кальчо, финал первого турнира после пандемии. Это предок футбола и регби, где играют мячом из козьей шерсти и обязательно дерутся.

Reuters/Massimo Pinca

24 июня. Вид снизу на соревнования по прыжкам в длину в Орегоне.

Gettyimages.ru/Andy Lyons

25 июня. Погружаемся под воду на соревнования по синхронному плаванию в Будапеште. Будет три фотографии. Это сборная Испании.

Gettyimages.ru/Maddie Meyer

25 июня. У спортсменки из сборной Италии шапочка с шипами.

Reuters/Lisa Leutner

25 июня. И необычное кадрирование американской сборной.

Reuters/Marton Monus

26 июня. Уютные улочки Ниццы на соревнованиях IRONMAN.

Gettyimages.ru/Jan Hetfleisch/Getty Images for IRONMAN

28 июня. Лица прыгунов в воду всегда иллюстрируют сложность этого вида. На фото Цао Юань из сборной Китая.

Reuters/Marton Monus

28 июня. Напоследок пара необычных взглядов на «Уимблдон». Линия из судей на вышках.

Reuters/Toby Melville

29 июня. И киношные охранники у входа на корт.