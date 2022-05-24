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Парад прощаний в топ-лигах продолжается: Кьеллини, Ди Мария, Дзагоев, Черышев. Кто-то плачет, а кто-то – с широченной улыбкой

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Около недели мы с вами уже посещали целый парад прощаний в европейских топ-лигах. А это вторая часть – происходившее в последних турах.

Мы рассказывали про трогательный уход Пауло Дибалы из «Ювентуса», но совсем забыли о прощании Джорджо Кьеллини – исправляемся. Матч против «Лацио» (2:2) стал последним для защитника на домашнем «Альянц Стэдиум». 37-летний итальянец ушел в красивом стиле: без слез, без грусти, с широченной улыбкой.

А вот 34-летний Анхель Ди Мария после последней игры за «ПСЖ» не сдержал слез – гол в матче с «Метцем», кажется, только усилил эмоции. Ди Мария провел в Париже семь лет – и, вероятно, играл бы дальше. Но…

Как утверждает Le Parisien, зимой французский клуб устно договорился с 34-летним игроком, что он останется в клубе. Однако затем руководство парижан передумало – Анхелю не предложили новый контракт. Возможно, имеем дело с разбитым сердцем.

Для болельщиков ЦСКА концовка чемпионата тоже была невероятно грустной. Клуб покинули две легенды: Марио Фернандес и Алан Дзагоев. 

Марио приостановил карьеру – говорит, чувствует колоссальную усталость и изнеможение. Защитнику всего 31 год.

Марио Фернандес уникален. ЦСКА-2022 недостоин таких игроков

Дзагоеву тоже 31, но его уход не кажется неожиданным – из-за травм карьера Алана получилась скомканной. Полузащитник попрощался довольно оригинальным спсособом – поднялся на трибуну и вместе с фанатами зарядил любимую кричалку: «Кирилл Набабкин – ухажер для твоей мамки». 

Дзагоев казался нашим главным талантом 21-го века, но его карьера – один суперсезон и 13 лет поисков себя

Еще одна эпоха завершилась в «Краснодаре»: клуб после девяти лет покинул Юрий Газинский. «Сложно поверить в уход из «Краснодара», клуб стал для меня второй семьей», – откровенничал Юрий. Еще «Краснодар» покинули еще два ветерана: защитник Александр Мартынович и голкипер Евгений Городов. У полевых числа на футболках огромные – это количество матчей, у вратаря больше похоже на игровой номер, он не успел сыграть много.

Денис Черышев попрощался с «Валенсией». Полузащитник играл за клуб с 2018-го – за это время провел 122 матча (96 – в чемпионате), забил 11 голов и сделал 12 ассистов. Увидимся в России?

Люк Де Йонг – главный джокер «Барселоны» в прошедшем сезоне – все же покидает каталонский клуб. В течение всего периода аренды Люк подчеркивал, что не хочет уходить и желает приносить пользу команде. Видимо, у руководства другие планы.

В мае дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере защитника Нико Шлоттербека. Прощание Нико с «Фрайбургом» выдалось вдвойне печальным – в финале Кубка Германии клуб проиграл «РБ Лейпцигу» в серии пенальти.

 

В топ-лигах парад прощаний: рыдали Дибала, Суарес и не только 😢

А какое расставание тронуло вас больше всего?

Фото: REUTERS/Massimo Pinca; globallookpress.com/Julien Mattia; eastnews.ru/Joan Mateu Parra; Gettyimages.ru/Martin Rose; ФК «Краснодар»

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