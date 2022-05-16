Кьеллини красиво попрощался: никаких слез, только широченная улыбка. Сделал круг почета прямо во время матча!

Легенда.

Джорджо Кьеллини прощается с «Ювентусом». Матч против «Лацио» (2:2) стал последним для защитника на домашнем «Альянц Стэдиум».

37-летний итальянец ушел в красивом стиле: без слез, без грусти, с широченной улыбкой.

Еще на разминке был в отличном настроении.

Вышел на игру с детьми, папу провожали 6-летняя Нина и 2-летняя Оливия.

На стадионе встречал красивый перфоманс болельщиков. «Кьелло» со стилизацией под №3 – номер Кьеллини.

Самый эмоциональный момент – замена на 18-й минуте. Кьеллини хотел разыграть мяч от ворот, но стадион взорвался, поняв, к чему все идет.

Теплые объятия.

Только улыбки!

Очень много воздушных поцелуев. Правда, ну очень много – Джорджо не мог остановиться.

И в чем-то даже символическая замена на де Лигта. Фаны «Ювентуса» наверняка хотят верить, что без Джорджо защита останется надежной.

А Кьеллини продолжал прощаться на скамейке.

Это не все – еще по ходу первого тайма Джорджо отправился делать круг почета. Да, «Ювентус» с «Лацио» играли в футбол, а Кьеллини наслаждался моментом.

Фанаты явно следили не за тем, что было на поле.

Кьеллини – великий. Больше него за «Юве» сыграли только Дель Пьеро и Буффон

Давайте зафиксируем трофеи Джорджо – они не передают монументальность его фигуры, но закрепляют след в истории «Ювентуса».

• Серия Б-2006/07 – да, это первый титул Кьеллини в «Ювентусе».

• 9 побед в Серии А. Подряд!

• 5 Кубков Италии.

• 5 Суперкубков Италии.

Кьеллини – третий в списке игроков «Ювентуса» по наибольшему числу игр за клуб. Впереди только Дель Пьеро и Буффон. По трофеем он уступает только Буффону.

Джорджо уже все сказал, когда объявил об уходе неделю назад: «Последние 10 лет были великолепны, и теперь парни должны продолжать начатое. Я сделал что мог и, надеюсь, что-то после себя оставляю .

В понедельник я попрощаюсь со своим стадионом, а потом, если еще будут силы, могу в последний раз выступить во Флоренции.

Это на сто процентов мой выбор, я рад, что ухожу, будучи на столь высоком уровне. Я много лет говорил, что не хочу заканчивать тогда, когда уже буду не в силах играть на прежнем уровне.

Я отдал все силы и скоро буду самым преданным фанатом «Ювентуса» из тех, что находятся извне. После стольких лет в клубе нельзя просто избавиться от своих чувств».

Кьеллини не заканчивает карьеру. Вероятно, поедет в МЛС

Защитник уходит из «Ювентуса», мы больше не увидим его в Серии А, но карьера не закончена.

Инсайдер Николо Скира сообщал, что «Лос-Анджелес» из МЛС уже сделал Кьеллини предложение – контракт до конца декабря 2023 года. Фабрицио Романо сообщал, что в Джорджо заинтересованы сразу два клуба из МЛС. Есть выбор.

Пускай «Лацио» не удалось победить, но ведь Кьеллини заменили при 1:0 – с ним было сухо!

Фото: REUTERS/Massimo Pinca; East News/MARCO BERTORELLO / AFP, IMAGO/imagephotoagency.it; Gettyimages.ru/Emilio Andreoli