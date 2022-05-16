Кьеллини красиво попрощался: никаких слез, только широченная улыбка. Сделал круг почета прямо во время матча!

Легенда.
Джорджо Кьеллини прощается с «Ювентусом». Матч против «Лацио» (2:2) стал последним для защитника на домашнем «Альянц Стэдиум».
37-летний итальянец ушел в красивом стиле: без слез, без грусти, с широченной улыбкой.
Еще на разминке был в отличном настроении.
Вышел на игру с детьми, папу провожали 6-летняя Нина и 2-летняя Оливия.
На стадионе встречал красивый перфоманс болельщиков. «Кьелло» со стилизацией под №3 – номер Кьеллини.
Самый эмоциональный момент – замена на 18-й минуте. Кьеллини хотел разыграть мяч от ворот, но стадион взорвался, поняв, к чему все идет.
Теплые объятия.
Только улыбки!
Очень много воздушных поцелуев. Правда, ну очень много – Джорджо не мог остановиться.
И в чем-то даже символическая замена на де Лигта. Фаны «Ювентуса» наверняка хотят верить, что без Джорджо защита останется надежной.
А Кьеллини продолжал прощаться на скамейке.
Это не все – еще по ходу первого тайма Джорджо отправился делать круг почета. Да, «Ювентус» с «Лацио» играли в футбол, а Кьеллини наслаждался моментом.
Фанаты явно следили не за тем, что было на поле.
Кьеллини – великий. Больше него за «Юве» сыграли только Дель Пьеро и Буффон
Давайте зафиксируем трофеи Джорджо – они не передают монументальность его фигуры, но закрепляют след в истории «Ювентуса».
• Серия Б-2006/07 – да, это первый титул Кьеллини в «Ювентусе».
• 9 побед в Серии А. Подряд!
• 5 Кубков Италии.
• 5 Суперкубков Италии.
Кьеллини – третий в списке игроков «Ювентуса» по наибольшему числу игр за клуб. Впереди только Дель Пьеро и Буффон. По трофеем он уступает только Буффону.
Джорджо уже все сказал, когда объявил об уходе неделю назад: «Последние 10 лет были великолепны, и теперь парни должны продолжать начатое. Я сделал что мог и, надеюсь, что-то после себя оставляю.
В понедельник я попрощаюсь со своим стадионом, а потом, если еще будут силы, могу в последний раз выступить во Флоренции.
Это на сто процентов мой выбор, я рад, что ухожу, будучи на столь высоком уровне. Я много лет говорил, что не хочу заканчивать тогда, когда уже буду не в силах играть на прежнем уровне.
Я отдал все силы и скоро буду самым преданным фанатом «Ювентуса» из тех, что находятся извне. После стольких лет в клубе нельзя просто избавиться от своих чувств».
Кьеллини не заканчивает карьеру. Вероятно, поедет в МЛС
Защитник уходит из «Ювентуса», мы больше не увидим его в Серии А, но карьера не закончена.
Инсайдер Николо Скира сообщал, что «Лос-Анджелес» из МЛС уже сделал Кьеллини предложение – контракт до конца декабря 2023 года. Фабрицио Романо сообщал, что в Джорджо заинтересованы сразу два клуба из МЛС. Есть выбор.
Пускай «Лацио» не удалось победить, но ведь Кьеллини заменили при 1:0 – с ним было сухо!
Может сыграть в МЛС против Инсинье – тому на прощание подарили трофей размером больше самого Инсинье
От Дибалы и Суареса до Михаэля Цорка и Руди Феллера. В топ-лигах парад прощаний 😢
Фото: REUTERS/Massimo Pinca; East News/MARCO BERTORELLO / AFP, IMAGO/imagephotoagency.it; Gettyimages.ru/Emilio Andreoli
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