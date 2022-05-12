Галерея европейских чемпионов: от «Реала» в Испании до гибралтарского «Линкольна»

Ждем ясности в Англии и Италии.

Май уже разогнался, пришла пора собирать трофеи. В большинстве европейских чемпионатов победители уже известны – мы собрали галерею чемпионов. Тут нет лиг, которые разыгрываются по системе весна-осень – Швеции, Норвегии, Финляндии, Беларуси, всей Прибалтики, Грузии.

Но не отвлекаемся, смотрим и чествуем чемпионов.

Испания – «Реал Мадрид» (35-е чемпионство)

Германия – «Бавария» (31-е чемпионство, 10-е подряд)

«Бавария» взяла Бундеслигу 10-й раз подряд – это исторический рекорд для топ-лиг

Франция – «ПСЖ» (10-е чемпионство)

«ПСЖ» оформил 10-е чемпионство и догнал «Сент-Этьен». Для Месси это первый клубный трофей вне «Барсы»

Португалия – «Порту» (30-е чемпионство)

Нидерланды – «Аякс» (26-е чемпионство, второе подряд)

Австрия – «Ред Булл Зальцбург» (16-е чемпионство, девятое подряд)

Шотландия – «Селтик» (52-е чемпионство)

Россия – «Зенит» (9-е чемпионство, четвертое подряд)

«Зениту» еще далеко до рекорда. «Спартак» брал золото 6 раз подряд, лучшие в Европе – 14

Швейцария – «Цюрих» (13-е чемпионство)

Греция – «Олимпиакос» (31-е чемпионство, третье подряд)

Чехия – «Виктория Плзень» (6-е чемпионство)

Турция – «Трабзонспор» (7-е чемпионство)

Первое чемпионство за 38 лет – и счастливые фанаты «Трабзонспора» на поле. Их так много, что не видно газона

Болгария – «Лудогорец» (11-е чемпионство подряд)

Азербайджан – «Карабах» (9-е чемпионство)

Венгрия – «Ференцварош» (33-е чемпионство, четвертое подряд)

Cловакия – «Слован» (12-е чемпионство, четвертое подряд)

Молдова – «Шериф» (20-е чемпионство, седьмое подряд)

Босния и Герцеговина – «Зриньски» (7-е чемпионство)

Косово – «Баллкани» (первое чемпионство)

Албания – «Тирана» (26-е чемпионство)

Мальта – «Хибернианс» (13-е чемпионство)

Северная Македония – «Шкупи» (4-й титул)

Лихтенштейн – «Вадуц» (обладатель кубка, 48-й титул, восьмой подряд)

Уэльс – «Нью Сэйнтс» (14-е чемпионство)

Черногория – «Сутьеска Никшич» (5-е чемпионство)

Гибралтар – «Линкольн Ред Импс» (2-е чемпионство подряд)

Фото: REUTERS/Juan Medina, Andreas Gebert, Pedro Nunes, Russell Cheyne; globallookpress.com/IMAGO/Seskimphoto, IMAGO/MANUEL GEISSER, IMAGO/Giorgos Konstantinidis, www.imago-images.de, Rit Heize; Facebook/FCRedBullSalzburg, fcviktoria.cz, FKQarabagh, SKSlovanBratislava1919, FootballClubSheriff, fcballkani, kftirana.al, fcvaduz, TheNewSaintsFC; ludogorets.com; fc-zenit.ru; fradi.hu; hskzrinjski.ba; hiberniansfc.mt; Instagram/fcshkupi1927, fksutjeska; Twitter/LincolnRedImps