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Галерея европейских чемпионов: от «Реала» в Испании до гибралтарского «Линкольна»

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Ждем ясности в Англии и Италии.

Май уже разогнался, пришла пора собирать трофеи. В большинстве европейских чемпионатов победители уже известны – мы собрали галерею чемпионов. Тут нет лиг, которые разыгрываются по системе весна-осень – Швеции, Норвегии, Финляндии, Беларуси, всей Прибалтики, Грузии.

Но не отвлекаемся, смотрим и чествуем чемпионов.

Испания – «Реал Мадрид» (35-е чемпионство)

 

Германия – «Бавария» (31-е чемпионство, 10-е подряд)

 

«Бавария» взяла Бундеслигу 10-й раз подряд – это исторический рекорд для топ-лиг

Франция – «ПСЖ» (10-е чемпионство)

 

«ПСЖ» оформил 10-е чемпионство и догнал «Сент-Этьен». Для Месси это первый клубный трофей вне «Барсы»

Португалия – «Порту» (30-е чемпионство)

 

Нидерланды – «Аякс» (26-е чемпионство, второе подряд)

 

Австрия – «Ред Булл Зальцбург» (16-е чемпионство, девятое подряд)

 

Шотландия – «Селтик» (52-е чемпионство)

 

Россия – «Зенит» (9-е чемпионство, четвертое подряд)

 

«Зениту» еще далеко до рекорда. «Спартак» брал золото 6 раз подряд, лучшие в Европе – 14

Швейцария – «Цюрих» (13-е чемпионство)

 

Греция – «Олимпиакос» (31-е чемпионство, третье подряд)

 

Чехия – «Виктория Плзень» (6-е чемпионство)

 

Турция – «Трабзонспор» (7-е чемпионство)

 

Первое чемпионство за 38 лет – и счастливые фанаты «Трабзонспора» на поле. Их так много, что не видно газона

Болгария – «Лудогорец» (11-е чемпионство подряд)

 

Азербайджан – «Карабах» (9-е чемпионство)

 

Венгрия – «Ференцварош» (33-е чемпионство, четвертое подряд)

Cловакия – «Слован» (12-е чемпионство, четвертое подряд)

Молдова – «Шериф» (20-е чемпионство, седьмое подряд)

 

Босния и Герцеговина – «Зриньски» (7-е чемпионство)

 

Косово – «Баллкани» (первое чемпионство)

 

Албания – «Тирана» (26-е чемпионство)

 

Мальта – «Хибернианс» (13-е чемпионство)

 

Северная Македония – «Шкупи» (4-й титул)

 

Лихтенштейн – «Вадуц» (обладатель кубка, 48-й титул, восьмой подряд)

 

Уэльс – «Нью Сэйнтс» (14-е чемпионство)

Черногория – «Сутьеска Никшич» (5-е чемпионство)

 

Гибралтар – «Линкольн Ред Импс» (2-е чемпионство подряд)

Фото: REUTERS/Juan Medina, Andreas Gebert, Pedro Nunes, Russell Cheyne; globallookpress.com/IMAGO/Seskimphoto, IMAGO/MANUEL GEISSER, IMAGO/Giorgos Konstantinidis, www.imago-images.de, Rit Heize; Facebook/FCRedBullSalzburgfcviktoria.czFKQarabagh, SKSlovanBratislava1919FootballClubSherifffcballkanikftirana.alfcvaduzTheNewSaintsFCludogorets.comfc-zenit.rufradi.huhskzrinjski.bahiberniansfc.mt; Instagram/fcshkupi1927fksutjeska; Twitter/LincolnRedImps

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