❄️ Эстетика снежного дерби: уставший Бакаев в сугробе, десятки лопат и тонны снега

Красота.

Самый снежный матч года в РПЛ уже прошел между «Локомотивом» и «Спартаком»: поле «РЖД Арены» настолько сильно завалило снегом, что к плановому началу расчистить его никак не успевали. Команды до последнего спорили, стоит ли играть в таких условиях – решающее слово сказал Сергей Карасев.

До этого он обсуждал ситуацию с Паоло Ваноли.

Работники стадиона в это время трудились. Сотрудники арены начали уборку газона лишь за час с небольшим до старта матча.

При этом сначала газон «РЖД Арены» попытались очистить вручную лопатами.

Затем пришлось подключить мини-трактор.

Самый снежный матч сезона все-таки начали – хоть и на час позже плана.

Снегопад в Черкизово не прекращался, но игроки настраивались не на игру в снежки, а на полноценное дерби.

Бегать на таком поле явно было тяжеловато.

Атаковать – еще тяжелее.

«Спартак» и «Локо» все равно очень старались. Мешала не только погода, но и спорные судейские решения.

Особенно старался 18-летний сменщик Гильерме Даниил Худяков.

Перед матчем Руслан Нигматуллин назвал Даниила способным, но пока еще сырым для игры на высоком уровне. После такого матча Худяков просто сырой.

Ян Кухта вообще не привык играть на настолько снежном поле. В Россию можно приезжать и ради таких матчей.

Чуть ли не больше всех в «Спартаке» старался Зелимхан Бакаев.

Зелимхан был настолько активен, что даже успел полежать на животе возле сугробов.

Все мы сейчас – немного Зелимхан Бакаев. Разве так мы представляли себе второй месяц весны?

В перерыве природа сжалилась над футболистами, и они вернулись почти на футбольное поле. Снега стало намного меньше, футбола – больше. Сильнее всех этому обрадовался Вильзон Изидор – француз наконец смог продемонстрировать технику и забил решающий мяч элегантным дальним ударом.

Фото: РПЛ/Константин Рыбин; vk.com/fcsm_official; vk.com/fclokomotiv; РИА Новости/Александр Вильф