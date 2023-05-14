Ох, как же много ярких болельщик в нашем фотопосте. Выбираем лучших в 5-м туре Winline Медиалиги
Продолжение конкурса.
Пятый тур Winline Медиалиги завершился. А значит, мы снова выбираем самого яркого, лучшего и просто запоминающегося болельщика тура.
Кратко напомним правила. По итогам каждого тура мы выбираем 10 самых ярких болельщиков. Дальше читатели с помощью голосования в телеграм-канале Медиафутбол на Sports.ru выбирают фаната тура. Конкурс будет продолжаться на протяжении группового этапа, уайлд-кард и 1/4 финала. После лучшие болельщики сразятся в плей-офф, где вы голосованием выберете победителя. Счастливчик бесплатно поедет в Краснодар на финал Медиалиги.
В 4-м туре победил парень с баннером 2Drots. Кстати, во втором туре подряд побеждают фаны «самураев» – болельщики других команд, поднажмите!
А теперь переходим к десятке самых ярких фанатов 5-го тура.
Поехали!
01. «Бэйбик».
02. Медиалига – это впечатления на всю жизнь.
03. У «Десятки» самые эмоциональные болельщицы.
04. У Биг Смоука новый стиль.
05. Молодой Гуди.
06. «ДЕ-СЯТ-КА».
07. Наша постоянная рубика – девушка тура.
08. «Я/Мы Голыш».
09. Настоящие фанаты.
10. Маленький GOAT.
Голосуй за самого яркого болельщика 5-го тура в нашем телеграм-канале
Фото: Winline Медиалига / Екатерина Орехова
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