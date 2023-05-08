Дебют 10-летнего сына Гаджиева и другие лучшие моменты второго дня 4-го тура Winline Медиалиги
Много фото.
Огненный 4-й тур Winline Медиалиги завершился. Вспоминаем лучшие моменты второго игрового дня.
Медиадиректор медиадиректирует.
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Главный болельщик «Родины Медиа».
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Фанаты «Барселоны» здесь?
На трибунах Медиалиги бывает очень красиво.
10-летний Гаджиев младший дебютировал в Медиалиге. Ваау!
Опытный ветеран Медиалиги.
Фото: Winline Медиалига / Екатерина Орехова
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