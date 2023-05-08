Дебют 10-летнего сына Гаджиева и другие лучшие моменты второго дня 4-го тура Winline Медиалиги

Много фото.

Огненный 4-й тур Winline Медиалиги завершился. Вспоминаем лучшие моменты второго игрового дня.

Медиадиректор медиадиректирует.

Олег Майами весь в игре.

Главный болельщик «Родины Медиа».

У «Бей Беги» черная полоса, но маленькие фэны все равно счастливы.

Поклонники «Спартака» заглядывают не только на матчи «Народной Команды».

Фанаты «Барселоны» здесь?

На трибунах Медиалиги бывает очень красиво.

10-летний Гаджиев младший дебютировал в Медиалиге. Ваау!

Опытный ветеран Медиалиги.

Фото: Winline Медиалига / Екатерина Орехова