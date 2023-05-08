Чистые эмоции
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Дебют 10-летнего сына Гаджиева и другие лучшие моменты второго дня 4-го тура Winline Медиалиги

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Олег Майами
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Много фото.

Огненный 4-й тур Winline Медиалиги завершился. Вспоминаем лучшие моменты второго игрового дня. 

Медиадиректор медиадиректирует.

Олег Майами весь в игре.

Главный болельщик «Родины Медиа».

У «Бей Беги» черная полоса, но маленькие фэны все равно счастливы.

Поклонники «Спартака» заглядывают не только на матчи «Народной Команды».

Фанаты «Барселоны» здесь?

 На трибунах Медиалиги бывает очень красиво.

10-летний Гаджиев младший дебютировал в Медиалиге. Ваау!

Опытный ветеран Медиалиги.

Фото: Winline Медиалига / Екатерина Орехова

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