«Потанцуем?» Баннер «Дружины» и другие лучшие моменты первого дня 4-го тура Медиалиги

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4-й тур Winline Медиалиги стартовал. Первый день подарил нам несколько бодрейших сюжетов. ФК «10» разгромила «Народную Команду», «Броуки» завалили 2Drots, а «Дружина» какое-то время вела у «Амкала». Все игры прошли в подмосковном Одинцове на стадионе Центральный. Настоящие трибуны, 2,5 тысячи мест – все на уровне. И поддержка фанатов была как никогда мощной.

Ниже – лучшие моменты игрового дня.

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На матче «Десятки» и «Народной Команды» очень много фанатов. Да-да, и не только «красно-белых».

На фан-секторе «НК» вечный праздник.

«НК» проспала быстрый розыгрыш от ворот. Беломытцев оригинально отметил гол.

Второе подряд поражение «Народной Команды». Грусть.

Обязательная программа – отметить победу с фэнами.

На игру 2Drots и «Броуков» заглянул необычный гость.

Одуван тоже на месте.

У «самураев» много колоритных фанатов. Обрати внимание, дядя Некит.

На матчах Медиалиги как на рок-концерте.

«Броуки» сенсационно обыграли действующих чемпионов. Счастье Райзена.

«Броуки» праздную вместе с фанатами. Мощь.

«Дружина», потанцуем?

Фото: Winline Медиалига / Екатерина Орехова