«Потанцуем?» Баннер «Дружины» и другие лучшие моменты первого дня 4-го тура Медиалиги
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4-й тур Winline Медиалиги стартовал. Первый день подарил нам несколько бодрейших сюжетов. ФК «10» разгромила «Народную Команду», «Броуки» завалили 2Drots, а «Дружина» какое-то время вела у «Амкала». Все игры прошли в подмосковном Одинцове на стадионе Центральный. Настоящие трибуны, 2,5 тысячи мест – все на уровне. И поддержка фанатов была как никогда мощной.
Ниже – лучшие моменты игрового дня.
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На матче «Десятки» и «Народной Команды» очень много фанатов. Да-да, и не только «красно-белых».
На фан-секторе «НК» вечный праздник.
«НК» проспала быстрый розыгрыш от ворот. Беломытцев оригинально отметил гол.
Второе подряд поражение «Народной Команды». Грусть.
Обязательная программа – отметить победу с фэнами.
На игру 2Drots и «Броуков» заглянул необычный гость.
Одуван тоже на месте.
У «самураев» много колоритных фанатов. Обрати внимание, дядя Некит.
На матчах Медиалиги как на рок-концерте.
«Броуки» сенсационно обыграли действующих чемпионов. Счастье Райзена.
«Броуки» праздную вместе с фанатами. Мощь.
«Дружина», потанцуем?
Фото: Winline Медиалига / Екатерина Орехова
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