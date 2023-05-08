Счастливый Гуди и экстаз фанатов 2Drots. Лучшие моменты второго дня 2-го тура Winline Медиалиги

Лучшие фото.

Второй игровой день 2-го тура Winline МФЛ завершился. Значит, мы снова фиксируем самые яркие эмоции.

Начнем с позднего матча первого дня – «Амкал» против GOATS. Фанатов «Козлов» легко узнать на трибуне.

Активная поддержка не помогла «Амкалу» – у команды Германа два поражения на старте.

Гуди празднует победу над «Амкалом».

Великий Отар Кушанашвили. Подписаны на блог медиадиректора «Родины Медиа»?

Текила явно взволнован.

У 2Drots много фанатов.

И они очень эмоциональны.

Очень-очень эмоциональны.

«Cамураи» забили три безответных – счастье.

Любовь маленьких фэнов – самая искренняя.

Фото: Winline Медиалига / Екатерина Орехова