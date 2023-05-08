Счастливый Гуди и экстаз фанатов 2Drots. Лучшие моменты второго дня 2-го тура Winline Медиалиги
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Второй игровой день 2-го тура Winline МФЛ завершился. Значит, мы снова фиксируем самые яркие эмоции.
Начнем с позднего матча первого дня – «Амкал» против GOATS. Фанатов «Козлов» легко узнать на трибуне.
Активная поддержка не помогла «Амкалу» – у команды Германа два поражения на старте.
Гуди празднует победу над «Амкалом».
Великий Отар Кушанашвили. Подписаны на блог медиадиректора «Родины Медиа»?
Текила явно взволнован.
У 2Drots много фанатов.
И они очень эмоциональны.
Очень-очень эмоциональны.
«Cамураи» забили три безответных – счастье.
Любовь маленьких фэнов – самая искренняя.
«Худшего и представить нельзя». Кошмарый старт «Амкала» в Winline Медиалиге: проиграли оба матча
Фото: Winline Медиалига / Екатерина Орехова
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