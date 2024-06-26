Шестеро игроков должны покинуть «Ювентус» этим летом – грядет новая эра

Для «Ювентуса» это важное лето, поскольку клуб начинает новую эру под руководством Тиаго Мотты.

Бывший тренер «Болоньи» был одним из лучших в итальянском футболе на протяжении последних трех сезонов, и «Ювентус» верит, что он сможет вернуть клубу успех.

В туринском клубе стремятся пополнить свою команду игроками, которые будут процветать под руководством Мотты, и в настоящее время в их поле зрения находятся несколько имен.

Однако, прежде чем «Юве» сможет подписать всех игроков из своего списка покупок, нужно продать несколько звезд из текущего состава.

Мы перечислили шесть игроков, которых новый тренер «Ювентуса» может уволить этим летом.

Войчех Шченсны

Польский вратарь согласился на сделку с «Аль-Насром», но трансфер может сорваться, поскольку клубы не могут договориться между собой.

Однако нужно сделать все возможное, чтобы Шченсны покинул стадион «Альянц» до закрытия этого трансферного окна. Поскольку Микеле ди Грегорио уже на пути в «Юве».

Маттиа Де Шильо

Маттиа Де Шильо неожиданно подписал новый контракт с «Ювентусом» в 2022 году, но в прошлом сезоне он сыграл всего одну игру в Серии А из-за травмы.

Де Шильо был одним из любимчиков Макса Аллегри, но при Мотте он вряд ли будет играть, новый тренер не будет с ним так терпелив. Ему лучшей уйти сейчас.

Уэстон Маккенни

Маккенни неожиданно захотел поставить под угрозу переход в «Ювентус» Дугласа Луиса, когда его включили в предложение туринцев «Астон Вилле». Однако «Ювентус» настаивает на переходе бразильца, что может стать плохой новостью для американца.

Луис заменит Маккенни в команде, а поскольку «Юве» потенциально может подписать и Тена Копмейнерса, Маккенни должен уйти этим летом.

Ханс Николусси-Кавилья

Николусси-Кавилья – один из лучших молодых игроков «Ювентуса» на данный момент. В прошлом сезоне он выходил в стартовом составе в таких знаковых матчах, как финал Кубка Италии, который выиграл «Ювентус», а также в итальянском дерби.

Если Мотта не сможет вписать его в свою команду в этом сезоне, юноше придется уйти хотя бы в аренду, чтобы получить больше игрового времени.

Мойзе Кин

Кин не смог забить за «Ювентус» в прошлом сезоне, и должен покинуть клуб этим летом.

Удерживать его в составе нецелесообразно, тем более, что Мотта может добавить в команду как минимум одного нового нападающего.

Федерико Кьеза

Кьеза стал неожиданным дополнением к этому списку, но для него пришло время либо преуспеть в «Ювентусе», либо уйти.

Его результативность остается низкой даже на Евро-2024, возможно, сейчас лучшее время для его продажи.

Если Мотта не уверен, что сможет добиться от нападающего максимума, то ему следует как можно скорее от него избавиться.