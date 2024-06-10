«Ювентус» определил сумму, которую готов заплатить за возвращение Мораты

«Ювентус» открыт для подписания Альваро Мораты на третий период, а испанский нападающий надеется вернуться в Турин. Со стороны «Атлетико» тоже не должно быть проблем - клуб открыт для продажи своего игрока. Мадридский клуб считает Морату важной частью своей команды, но препятствовать его уходу не будет.

Таким образом «Ювентус» может повторно подписать контракт с бывшей звездой «Реала», и «старая синьора» готова сделать этот шаг.

По информации Tuttomercatoweb, «Атлетико» хочет получить за Морату 15 миллионов евро.

Однако «Ювентус» не готов платить такую высокую цену: по информации итальянских СМИ, клуб согласен только на 10 миллионов евро.

В «Ювентусе» считают, что это справедливая цена для 31-летнего нападающего. Напомним, что Альваро Мората выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год и с 2020 по 2022.