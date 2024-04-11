Карлос Тевес о гонке в Серии А: ««Ювентус» сейчас третий, и я не думаю, что у них есть шансы на большее»

Бывший игрок «Ювентуса» Карлос Тевес высказался о текущей форме и трудностях команды.

Нападающий выступал за «Ювентус» с 2013 по 2015 год, в это время туринцы вышли в финал Лиги чемпионов в 2015 году.

Тевес выигрывал Серию А в каждом сезоне в Турине и работал как под руководством Антонио Конте, так и под руководством Макса Аллегри.

Те годы были одними из самых успешных для «Ювентуса», но нынешней команде сложно повторить этот успех. Текущий сезон выдался для них нестабильным, особенно в последние два месяца.

Несмотря на то, что в какой-то момент «Ювентус» некоторое время лидировал в турнирной таблице Серии А, сейчас команда Аллегри опустилась на третье место, позицию, которую, по мнению Тевеса, она заслуживает.

«Ювентус» сейчас третий, и я не думаю, что у них есть шансы на большее. Мы привыкли видеть победы «Юве», поэтому будем удивлены, если в ближайшие несколько лет их не будет. Я слежу за Серией А и считаю, что «Интер» сейчас превосходит «Ювентус», между этими клубами большая дистанция. Аллегри знает, как проявить лучшие качества команды, особенно в трудные времена. Так было и у нас вначале. Дальше все будет зависеть от того, чего хочет клуб», - цитирует Тевеса Calciomercato.