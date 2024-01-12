От «мы сошли с ума» до «не понимаю». Возможная замена Кину вызвала гнев болельщиков «Ювентуса»

Итальянец на итальянца.

По данным итальянских журналистов, форвард «Ювентуса» Мойзе Кин стал еще ближе к переходу в «Атлетико». Как ожидалось ранее, он может стать игроком одного из клубов Серии А, однако «матрасникам» потребовалась замена уходящему Анхелю Корреа.

Удивительно то, кем могут временно заменить Кина. Вполне вероятно, что возвращение в Турин оформит вингер Федерико Бернардески, который принадлежит «Торонто».

Эта новость вызвала гнев болельщиков «Ювентуса», которые выступают против второго шанса для итальянца, ушедшего полтора года назад.

💭Я очень озадачен вероятным возвращением Бернардески. У него было достаточно шансов доказать свою состоятельность, но он этого не сделал. Не думаю, что Джунтоли не в курсе, он получил гарантии. Кажется, что физически он в форме.

💭Мы что, с ума сошли? Даже предполагать такое − нонсенс. У нас уже есть сербская версия Бернардески − Костич. Когда он ушел, это было избавлением, а теперь его хотят вернуть? Зачем?

💭Бернардески, оставайся, пожалуйста, там, где ты сейчас есть.

💭Если это будет похоже на возвращение Кина, то ему лучше оставаться на своем месте. В «Юве» он ничего не показал, только одну-две игры. В Турине он просто зарабатывал. Когда ему предложили уменьшить зарплату вдвое, Бернардески сбежал.

💭Надеюсь, что Джунтоли не совершит эту ошибку. Нам не нужен Бернардески. У Аллегри есть достаточно игроков.

А как бы вы отнеслись к уходу Мойзе Кина и возвращению Федерико Бернардески? Пишите в комментариях.