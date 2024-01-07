Хендерсон может стать игроком «Ювентуса». Три «за» и два «против» этого перехода

В последние часы «Ювентус» стали связывать с самым неожиданным и довольно необычным вероятным трансфером − переездом в Серию А Джордана Хендерсона. Прошлым летом англичанин неожиданно перебрался из «Ливерпуля» в саудовский «Аль-Иттифак», однако через полгода хавбеку надоела местная лига.

По данным Ромео Агрести, игрок может перебраться в «Юве» в аренду, а клуб будет платить всего 1,5 млн евро из его зарплаты в 30 млн за сезон.

Проанализируем вероятный переход Джордана Хендерсона с точки зрения плюсов и минусов.

Плюсы

1) Опыт

Джордан Хендерсон, безусловно, очень опытный игрок, ведь ему 33 года. Английский хавбек играл и брал титулы в Лиге чемпионов и АПЛ, был капитаном «Ливерпуля».

2) Технические навыки

Его технические качества не вызывают сомнений. Хорош в прессинге и отлично взаимодействовал с Трентом и Салахом. Раньше был очень силен с точки зрения физической формы, но возраст дает о себе знать.

3) Альтернативы в составе

Николусси-Кавилья и Нонж − это крайние варианты на случай непредвиденных обстоятельств, а не реальные варианты на замену Рабьо, Локателли и Маккенни. Единственный реальный вариант из этих трех на сегодняшний день − Миретти, но этого слишком мало для команды, которая хочет бороться за титул.

Минусы

1) Возраст

Джордану Хендерсону уже 33 года, а летом будет 34. И хотя это говорит об опыте, но также знак, что игрок уже сдал во многих показателях, в которых был ранее хорош. Вряд ли Хендо выдержит высокий темп.

2) Играл в Саудовской Аравии

При всем уважение к лиге, но Саудовская Аравия − не та страна, которая ассоциируется с футболом и прогрессом. В ней не хватает высококвалифицированных тренерских кадров, которые могут чему-то научить или не дать игрокам деградировать. Скорее всего, за полгода Хендерсон потерял игровой ритм, который у него был в Англии при Клоппе.

Как итог: Джордан Хендерсон был бы неплохим вариантом при нескольких условиях − низкой зарплате и аренде на полгода.