«Вместе мы боролись, падали, поднимались и побеждали». Футбольный мир отдал должное карьере Кьеллини

Решил повесить бутсы на гвоздь и начать новую жизнь.

Экс-защитник и капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини последние полтора года провел в МЛС, играя за «Лос-Анджелес». В первый же сезон в новой команде итальянец стал чемпионом лиги, а в этом мог защитить титул − проигрыш 1:2.

После матча Кьеллини взял время на раздумья, но спустя сутки объявил о том, что завершает игровую карьеру. За долгие годы в «Ювентусе» Джорджо стал легендой и символом клуба. В составе «бьянконери» он провел 516 матчей, выиграл 9 Скудетто, 5 Кубков и Суперкубков Италии и дважды сыграл в финале Лиги чемпионов.

Джорджоне пересекся на футбольном поле с огромным количеством именитых футболистов, которые нашли время в этот день написать пару прощальных слов для легенды.

Бывшие и действующие игроки «Ювентуса»

Джанлуиджи Буффон: «Джорджоне, мой товарищ по тысяче битв. Вместе мы прошли большую часть карьеры. Мы вместе сражались, падали, снова поднимались, побеждали. Ты был тем одноклубником, которого хотели бы иметь все, настоящим лидером на поле и за его пределами. Многие уже сказали о том, каким уникальным ты был, но мне хочется сказать тебе простое и огромное спасибо за все те моменты, которые мы прожили вместе. Удачи тебе в будущем, мой друг».

Данило: «Как защитник, ты всегда был неумолим и практически непобедим, и это стало залогом успешной карьеры. Мне выпало огромное удовольствие и удача проводить с тобой время и день за днем узнавать о футболе, искусстве защиты, жизни в целом, но прежде всего о том, что значит быть болельщиком «Ювентуса»! Спасибо, Джорджо! Теперь в твоей жизни начинается новый этап с уверенностью, что ты навсегда останешься ориентиром в футболе!»

Алекс Сандро: «Великий Джорджоне! Ты был и остаешься для меня большим источником вдохновения не только на поле, но и за его пределами. Поздравляю тебя со всем тем, что ты оставил в футболе. Желаю тебе самого лучшего, мой друг!»

Уэстон Маккенни: «Ну что за парень и какую ты карьеру сделал! Для меня было честью делить с тобой поле и называть тебя своим капитаном. Ты был лидером и отличным примером для подражания, помогал мне освоиться здесь. Я желаю тебе всего самого лучшего и не могу дождаться, чтобы увидеть, что ждет тебя в будущем! Также не могу дождаться, когда увижу тебя снова в Турине ❤️❤️! Твой Биг Мак 👊🏽🙏🏽»

Маттиа Перин: «Могу сказать, что не просто играл в эту эпоху, но и с Бардзальи, Бонуччи и Кьеллини. Это роскошь, и, к счастью для меня, я уже осознаю это. Благодаря тому, что я перенял от таких профессионалов, как ты, Джорджоне. Ты с самого начала принял меня как члена семьи , и я потерял дар речи. Вырасти рядом с тобой − значит получить прикладную степень магистра в футболе. И то, что ты передал мне, я всегда буду носить с собой. Уверен, мы продолжим общаться и, кто знает, возможно, снова будем работать вместе. Твоя судьба предрешена, ты нужен футболу. Счастливой новой жизни, капитан!»

Хуан Куадрадо: «Как футболист − один из лучших защитников, еще и человек на все сто. Поздравляю тебя с прекрасной карьерой. Удачи на новом этапе».

Мануэль Локателли: «Супер Джорджоне, мой друг, спасибо тебе. Спасибо за то, что ты всегда был рядом, за то, что был прекрасным капитаном, настоящим другом и примером для подражания. Ты − легенда футбола, и я искренне благодарен за то, что играл с тобой❤️ Есть моменты, которые мы пережили вместе, и которые невозможно описать, как те слезы на «Уэмбли». Спасибо тебе также за то, что ты научил меня, что значит носить футболку «Юве» 🤍🖤 Fino Alla Fine. Спасибо тебе, мой друг ❤️Обожаю тебя».

Сами Хедира: «Спасибо, Джорджо, за вдохновляющую карьеру на поле и за его пределами и, конечно, за лидерство и дружбу. Желаю тебе бесконечного успеха в следующей главе».

Маттейс де Лигт: «Мне очень повезло, что у меня была возможность играть и расти рядом с тобой. Для меня ты был одним из самых сильных защитников за последние 15 лет, и я хочу сказать тебе спасибо за все, Джорджоне. Спасибо, Кинг Конг»

Андреа Пирло: «Поздравляю, Кьелло, с твоей грандиозной карьерой».

Леонардо Бонуччи: «Мы встретились в 2010 году. Мы проделали такой путь вместе. Бок о бок прошли через памятные победы. Преодолевали проблемы, стоя плечом к плечу. Мы коснулись европейского неба, подняв его как могли. В этом долгом путешествии мы наслаждались, страдали, делились, обсуждали и сражались, всегда думая друг о друге, как это делают два товарища. Ведь ты один из немногих настоящих друзей, которых мне подарил футбол. Наша дружба, конечно, продолжится вне поля, но в этот цикл, который каждого из нас футбол заставляет завершить, я не мог не выразить тебе огромную благодарность. Ты был примером для меня, для миллионов фанатов, для детей, мечтающих стать похожими на Кьелло! Тебя ждет новый этап... теперь пришло время насладиться временем с твоей семьей... До скорой встречи, капитан. Я люблю тебя».

Некоторые отметились комментариями в соцсетях Джорджо

Экс-соперники Кьеллини тоже отправляют легенде теплые слова

Андрес Иньеста: «Какая замечательная карьера! Горжусь тем, что знаком с тобой! Великий».

Тиаго Силва: «Максимальное уважение! Поздравляю с твоей невероятной карьерой».

В эти дни Кьеллини услышал о себе много добрых слов от людей, которые когда-то выходили на поле вместе или против него. А мы будем ждать возвращение великого Джорджоне в футбол, но уже в другом качестве.