Туринская Старушка
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🎥 Шченсны выбрал Перина, Перин выбрал Буффона. Игроки «Юве» рассказали о лучшем обмене футболками

Маттиа Перин Маттиа Перин
Войчех Шченсны Войчех Шченсны
Душан Влахович Душан Влахович
Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон
серия А Италия серия А Италия
Николо Фаджоли Николо Фаджоли
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Филип Костич Филип Костич
Алекс Сандро Алекс Сандро
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Порой так приятно наблюдать, как игроки обмениваются футболками. У некоторых под занавес карьеры собирается целая коллекция джерси легенд.

Игроков «Ювентуса» попросили рассказать, обмен майками с каким футболистом они считают лучшим. Лидером в опросе стали представители «Мадрида» – Кроос, Модрич, Беллингем, Роналду и Васкес.

Поклонники «бьянконери» оценят ответ Шченсного, который выбрал Перина. При этом сам Маттиа назвал самой ценной в своей коллекции футболку Буффона. Влахович с Фаджоли пошли по классике, выбрав Месси и Роналду. Костич и Алекс Сандро предпочли не раскрывать карты.

А вот, как ответили другие футболисты «Юве»:

Чей выбор вас порадовал больше всего?

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