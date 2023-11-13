Туринская Старушка
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Новак Джокович посетил матч «Ювентуса» перед стартом Итогового чемпионата ATP🎾

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В Турине стартовал Итоговый турнир АТР по теннису, где между собой встречаются восемь сильнейших игроков, согласно рейтингу WTA.

Первая ракетка мира и известный футбольный болельщик Новак Джокович вчера одержал свою первую победу на пути к трофею, обыграв восьмую ракетку Хольгера Руне. А накануне Новак посетил встречу «Ювентуса» с «Кальяри» (2:1).

После матча Ноле пообщался с сербскими игроками клуба: полузащитником Филипом Костичем и нападающим Душаном Влаховичем.

«Удачи в будущем, братья, спасибо, что так представляете Сербию в мире», – обратился к футболистам Джокович.

1 комментарий

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Joey Ramone
Зашёл в любимую букмейкерскую контору за очередной ставкой.
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