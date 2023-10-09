Хорошая новость для Погба. У хавбека «Юве» может появиться шанс сильно сократить вероятную дисквалификацию

Новые подробности в деле о допинге.

Издание The Times сообщает, что в организме Поля Погба обнаружили DHEA (ДГЭА) − субстанцию, повышающую естественную выработку тестостерона.

Один из ведущих антидопинговых юристов утверждает, что её присутствие в добавках может стать объяснением, которое приведет к сокращению срока дисквалификации.

В официальном протоколе исследования пробы написано − «Тестостерон и его метаболиты». ДГЭА или дегидроэпиандростерон, называют «гормоном молодости». Он более мощный и современный андроген тестостерона, который WADA запретил десять лет назад.

Чистый тестостерон − это старое вещество, которое практически не встречается в «загрязненных» добавках, а ДГЭА − классический «загрязнитель» десятков препаратов, замедляющих старение, и созданных для повышения мышечной силы, с указанием или без указания наличия вещества на этикетке.

Теперь у юристов Погба есть на руках более сильные карты, ведь они могут указать, какую именно добавку принимал футболист. Время приема вещества можно датировать с большой точностью. Погба придется четко сообщить, когда, как и в каком количестве он принимал добавку, чтобы надеяться на существенное уменьшение дисквалификации.

Сейчас Погба запрещен доступ к тренировочной базе клуба и нельзя общаться с представителями «Юве». Контракт француза заморожен и сейчас он получает всего 2 тысячи евро в месяц.