Туринская Старушка
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Альваро Мората предпочел «Ювентусу» другой клуб Серии А

Альваро Мората Альваро Мората
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Имя Альваро Мораты в заголовках итальянских СМИ, наравне с Душаном Влаховичем и Ромелу Лукаку.

Как сообщает Sky Sport, «Интер» видит в испанце возможную альтернативу Лукаку. Переговоры между «нерадзурри» и бельгийцем сорвались, поэтому клуб ищет нового игрока, чтобы усилить атаку. Источник добавляет, что Мората собирается покинуть «Атлетико» этим летом.

Между тем, Tuttosport утверждает, что «Ювентус» также интересуется Альваро Моратой. Туринцы могут заменить им Дыушана Влаховича этим летом – новый спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли рассматривает Морату,  как альтернативу сербу. 30-летний футболист провел в клубе четыре сезона за два разных периода (с 2014 по 2016 год, а затем с 2020 по 2022 год).

Но, по сообщениям Corriere dello Sport, ни «Интер», ни «Ювентус» не смогут заполучить Альвро Морату, поскольку он уже достиг соглашения с «Ромой».

Источник утверждает, что у бывшего игрока «Челси» есть договоренность с итальянской столичной командой, по которой он заработает 4,5 миллиона евро до 2027 года. Однако «джаллоросси» еще предстоит договориться с «Атлетико» о цифрах.

Источник утверждает, что римляне хотят взять игрока в аренду с обязательным выкупом.

2 комментария

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Взвешенный вомбат Китая
Это будет второй нож в сердце, после ухода Куадрадо в интер...
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d.xoxlov
Так у него год всего остался, какой выкуп после аренды?
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