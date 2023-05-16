По информации журналиста Маттео Моретто из Relevo, Алекс Сандро продлил соглашение с «Ювентусом» до 2024 года.

Никаких переговоров между сторонами, бразильский защитник просто достиг всех намеченных целей, и продление было автоматически активировано.

Алекс Сандро неплохо показал себя в этом сезоне: бразилец провел 24 матча в чемпионате, 5 — в Лиге Европы и 4 — в Лиге чемпионов, отметившись в общей сложности двумя голевыми передачами.