Туринская Старушка
Блог

Алекс Сандро останется в «Ювентусе» до 2024 года

Ювентус Ювентус
Клубы Клубы
Алекс Сандро Алекс Сандро
серия А Италия серия А Италия
Футбол Футбол

По информации журналиста Маттео Моретто из Relevo, Алекс Сандро продлил соглашение с «Ювентусом» до 2024 года.

Никаких переговоров между сторонами, бразильский защитник просто достиг всех намеченных целей, и продление было автоматически активировано.

Алекс Сандро неплохо показал себя в этом сезоне: бразилец провел 24 матча в чемпионате, 5 — в Лиге Европы и 4 — в Лиге чемпионов, отметившись в общей сложности двумя голевыми передачами.

 

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ssspecial_one
Да он как подосланный последние 3 года!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Время летит вроде недавно только переходил в Ювентус
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Асыл Ажигалиев
Не плохо?
Ну да не плохо, а просто ужасно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий