Туринская Старушка
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📸 Болельщики «Ювентуса» в ярости. Они уверены, что в ворота «Севильи» было необходимо ставить пенальти

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«Ювентус» и «Севилья» сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги Европы. Но счет мог быть другим, если бы в концовке арбитр назначил пенальти в ворота испанской команды.

На 86-й минуте встречи Баде в штрафной шипами прошелся по ноге Рабьо.

Даниэль Зиберт, главный арбитр матча, не увидел нарушения в этом эпизоде. В сети завирусились фотографии ноги Рабьо после столкновения с соперником. На ноге Адриена отчетливо видны следы от шипов.

Болельщики негодуют в соцсетях:

💭 «Окей, я привык к слепым арбитрам в Италии, но не ожидал увидеть слепых арбитров в Лиге Европы. На ответный матч судье лучше надеть очки».

💭 «Посмотрите, как выглядит нога Рабьо после столкновения с Баде. Ни карточки, ни пенальти. Как это можно объяснить?»

💭 «Как тут можно было не назначить пенальти? Какого черта арбитр даже не посмотрел повтор? Полнейшее безумие».

💭 «Черт, а ведь Баде к этому моменту уже висел на карточке! Его было необходимо удалить за фол на Рабьо, только идиот считает иначе».

💭 «Раны на ноге Рабьо говорят о многом. Баде мог просто сломать ему ногу и закончить его карьеру, но за свои действия он даже не получил карточку».

💭 «Зиберт весь матч помогал «Севилье». Почему вас удивляет его решение не ставить пенальти в их ворота? Он просто тащил «Севилью» весь матч. Слава богу, Рабьо не получил серьезную травму».

А как вы оцениваете этот эпизод? Какое решение вы бы приняли на месте арбитра?

4 комментария

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Alexey Saganov
Странное судейство, конечно, в полуфиналах и ЛЕ, и ЛЧ (особенно в матче миланских сестер)…
+2
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Тюменский медвежонок
ВАР есть - а странные решения все равно присутствуют... для чего наушник в ухе у судьи, я вообще не понимаю, не обязательно останавливать игру как-то дополнительно, чтобы с ним могли связаться или что-то подсказать и т.д.
+2
0
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АлександФ
"не акцентированный" удар.
+1
0
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dmitryGoose
Ювентус убивают весь сезон.

А в гостях будет другой эпизод, где судья тоже склонит чашу весов в сторону испанцев, но уже с «противоположной» логикой. Наоборот, поставит пенальти за меньший фол))

УЕФА - мафия!
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