«Ювентус» и «Севилья» сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги Европы. Но счет мог быть другим, если бы в концовке арбитр назначил пенальти в ворота испанской команды.

На 86-й минуте встречи Баде в штрафной шипами прошелся по ноге Рабьо.

Даниэль Зиберт, главный арбитр матча, не увидел нарушения в этом эпизоде. В сети завирусились фотографии ноги Рабьо после столкновения с соперником. На ноге Адриена отчетливо видны следы от шипов.

Болельщики негодуют в соцсетях:

💭 «Окей, я привык к слепым арбитрам в Италии, но не ожидал увидеть слепых арбитров в Лиге Европы. На ответный матч судье лучше надеть очки».

💭 «Посмотрите, как выглядит нога Рабьо после столкновения с Баде. Ни карточки, ни пенальти. Как это можно объяснить?»

💭 «Как тут можно было не назначить пенальти? Какого черта арбитр даже не посмотрел повтор? Полнейшее безумие».

💭 «Черт, а ведь Баде к этому моменту уже висел на карточке! Его было необходимо удалить за фол на Рабьо, только идиот считает иначе».

💭 «Раны на ноге Рабьо говорят о многом. Баде мог просто сломать ему ногу и закончить его карьеру, но за свои действия он даже не получил карточку».

💭 «Зиберт весь матч помогал «Севилье». Почему вас удивляет его решение не ставить пенальти в их ворота? Он просто тащил «Севилью» весь матч. Слава богу, Рабьо не получил серьезную травму».

А как вы оцениваете этот эпизод? Какое решение вы бы приняли на месте арбитра?