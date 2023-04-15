Туринская Старушка
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Куадрадо – лучший, Влахович – худший: оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Спортинга»

Адриен Рабьо Адриен Рабьо
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Душан Влахович Душан Влахович
Хуан Куадрадо Хуан Куадрадо
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В ответном матче 1/4 Лиги Европы «Спортинг» и «Ювентус» сыграли вничью, но туринцы вышли победителями из этой схватки.

На 9-й минуте после розыгрыша углового в штрафной хозяев поля началась суматоха, которой ловко воспользовался Рабьо. Адриен, развернувшись, эффектно пробил с нескольких метров.

Но вскоре француз проявил себя с негативной стороны. Рабьо в штрафной повалил игрока «Спортинга», за что в ворота «Юве» был назначен пенальти. Эдвардс подошел к точке и отправил мяч по центру.

Во втором тайме португальцы могли получить еще один пенальти в свою пользу, но судья, воспользовавшись помощью VAR, решил, что игроки «Юве» правила не нарушали. В концовке у «Спортинга» было несколько опасных моментов, но подопечные Аллегри выстояли.

По итогам двух встреч «бьянконери» побеждают со счетом 2:1 и проходят в полуфинал Лиги Европы.

Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Спортинга» от Sofascore

Мог ли «Юве» победить в ответной встрече команд?

1 комментарий

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Адиль К
Куадрадо если бы давал пас на влаховича лучший был асистер а не с башкой вниз играл столько уже матчей сыграли за сезон на пальцах посчитать нормальных голов будто мяча боятся атака просто 0
Уже честно зла не хватает, и нападение будто кроме фланга ничего не видят к принципе как все игроки
Forca Juve
+1
-1
0
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