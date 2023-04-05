Отголоски вчерашнего скандала.

В первом матче полуфинала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером» (1:1) после финального свистка случилась серьезная потасовка. В добавленное ко второму тайму время форвард нерадзурри Ромелу Лукаку реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Бремера. С трибун бельгиец услышал в свою сторону расистские выкрики, что-то ответил болельщикам и получил от судьи вторую желтую карточку.

Серия А выпустила заявление о том, что собирается расследовать этот эпизод, а «Ювентус» в свою очередь готов оказать полиции и лиге помощь по поимке нарушителей-расистов.

Как оказалось, шумно было не только на стадионе, но и в сети. Болельщики других клубов в социальных сетях набросились на игроков «Юве», в частности на молодого хавбека Николо Фаджоли. Тот решил защитить свой родной клуб и ответил одному из фанатов следующее:

«Когда на «Сан-Сиро» Костича и Влаховича называли цыганами, тогда это было нормальным?»

Фаджоли прав, ведь оба серба постоянно слышат на разных стадионах Серии А расистские выкрики в свой адрес, однако в этих случаях лига предпочитает не вмешиваться. Похоже, что в «Юве» завелся свой Гави − тот, кто будет защищать своих одноклубников во что бы то ни стало.