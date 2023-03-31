Туринская Старушка
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«Завтра Кьеза будет на скамейке». Макс Аллегри о состоянии игроков перед матчем с «Интером»

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Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Федерико Кьеза Федерико Кьеза
Футбол Футбол

Во время пресс-конференции перед завтрашним полуфиналом Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером» Массимилиано Аллегри подтвердил, что Федерико Кьеза здоров, а также рассказал о состоянии других футболистов команды.

«Кьеза в порядке, он будет доступен завтра. Единственные медицинские тесты, которые были сделаны — прошли в Австрии: колено в порядке, просто воспаление сухожилия. Завтра он будет на скамейке запасных».

«Алекс Сандро чувствует себя хорошо, он тренировался, но думаю, что ему будет тяжело в матче, он пока недоступен. У нас есть Ругани – с ним все в порядке, у нас 5 защитников. Бонуччи восстанавливается, со среды он будет тренироваться с командой. Вчера Погба провел часть тренировки в группе, со среды будет больше включаться».

1 комментарий

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d.xoxlov
Бонуччи, наверно, с разыгравшимся Гатти уже не особенно нужен. Если только на матчи с середняками д в ротацию. Погба сезон прогулял, в этом точно толку не будет большого. А вот Феде в решающих играх очень был бы кстати в виде джокера.
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