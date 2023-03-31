Во время пресс-конференции перед завтрашним полуфиналом Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером» Массимилиано Аллегри подтвердил, что Федерико Кьеза здоров, а также рассказал о состоянии других футболистов команды.

«Кьеза в порядке, он будет доступен завтра. Единственные медицинские тесты, которые были сделаны — прошли в Австрии: колено в порядке, просто воспаление сухожилия. Завтра он будет на скамейке запасных».

«Алекс Сандро чувствует себя хорошо, он тренировался, но думаю, что ему будет тяжело в матче, он пока недоступен. У нас есть Ругани – с ним все в порядке, у нас 5 защитников. Бонуччи восстанавливается, со среды он будет тренироваться с командой. Вчера Погба провел часть тренировки в группе, со среды будет больше включаться».