Лука Тони объяснил трудности Душана Влаховича в «Ювентусе»
Бывший нападающий Лука Тони попытался объяснить трудности Душана Влаховича в «Ювентусе» после того, как серб забил гол за национальную сборную.
Влахович присоединился к «Ювентусу» в статусе одного из лучших бомбардиров в Европе, но пока он демонстрирует очень средние результаты. Однако, в составе сборной Сербии, ему намного легче попасть в ворота.
После того, как Душан забил гол в недавней игре за сборную против Литвы, снова начались разговоры о его проблемах в «Ювентусе».
Высказался и Лука Тони:
«Возможно, в сборной Влахович ощущает меньше давления, чем в «Ювентуса», где на нем большая ответственность, ведь ожидается, что «9» всегда забивает. Душан должен сохранять спокойствие и не раздражаться, когда не получается забить», - цитирует Луку Calciomercato.
На сегодняшний день у серба 8 голов за Туринский клуб в текущем сезоне.
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