Бывший нападающий Лука Тони попытался объяснить трудности Душана Влаховича в «Ювентусе» после того, как серб забил гол за национальную сборную.

Влахович присоединился к «Ювентусу» в статусе одного из лучших бомбардиров в Европе, но пока он демонстрирует очень средние результаты. Однако, в составе сборной Сербии, ему намного легче попасть в ворота.

После того, как Душан забил гол в недавней игре за сборную против Литвы, снова начались разговоры о его проблемах в «Ювентусе».

Высказался и Лука Тони:

«Возможно, в сборной Влахович ощущает меньше давления, чем в «Ювентуса», где на нем большая ответственность, ведь ожидается, что «9» всегда забивает. Душан должен сохранять спокойствие и не раздражаться, когда не получается забить», - цитирует Луку Calciomercato.