Туринская Старушка
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👊Не только Паредес и Д'Амброзио. После окончания дерби Италии Корреа пытался атаковать Влаховича

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Получилось не очень.

Вчера на «Джузеппе Меацца» было очень жарко и чувствовалось напряжение. Оно достигло своего пика после финального свистка, когда случилась перепалка и потасовка между Паредесом и Д'Амброзио. Итальянцу не понравилось, как аргентинец праздновал победу.

Душан Влахович чуть не подрался с Хоакином Корреа. Аргентинец подошел к сербу и пытался схватить его, но форвард в ответ лишь рассмеялся ему в лицо. Похоже, что Душана совсем не испугал такой наезд. Обоих игроков разняли одноклубники.

Игра у «Интера» совершенно не получилась, а игроки команды решили компенсировать свою пустую игру после свистка. Однако миссия по разобщению и провокации бьянконери провалилась. Получается, что «Юве» выиграл как до финального свистка, так и после.

1 комментарий

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Виктор Богданов
Да, улыбка, в данном случае, хуже пощечины - правильный ход )
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