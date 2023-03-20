Получилось не очень.

Вчера на «Джузеппе Меацца» было очень жарко и чувствовалось напряжение. Оно достигло своего пика после финального свистка, когда случилась перепалка и потасовка между Паредесом и Д'Амброзио. Итальянцу не понравилось, как аргентинец праздновал победу.

Душан Влахович чуть не подрался с Хоакином Корреа. Аргентинец подошел к сербу и пытался схватить его, но форвард в ответ лишь рассмеялся ему в лицо. Похоже, что Душана совсем не испугал такой наезд. Обоих игроков разняли одноклубники.

Игра у «Интера» совершенно не получилась, а игроки команды решили компенсировать свою пустую игру после свистка. Однако миссия по разобщению и провокации бьянконери провалилась. Получается, что «Юве» выиграл как до финального свистка, так и после.