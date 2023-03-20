Туринская Старушка
Блог

Шченсны – лучший, Фаджоли – в числе худших: оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Интера»

Матиас Соуле Матиас Соуле
Федерико Гатти Федерико Гатти
Федерико Кьеза Федерико Кьеза
Войчех Шченсны Войчех Шченсны
Адриен Рабьо Адриен Рабьо
Николо Фаджоли Николо Фаджоли
Филип Костич Филип Костич
Ювентус Ювентус
Клубы Клубы
Футбол Футбол

«Ювентус» и «Интер» подарили болельщикам достойное дерби Италии.

В стартовом составе туринцев вновь появился Гатти, с первых минут на поле также вышел Суле. На 23-й минуте Костич открыл счет. Особо внимательные поклонники «Интера» увидели попадание мяча в руку Влаховичу и Рабьо. Но арбитр после просмотра видеоповтора гол Филипа засчитал.

Во втором тайме хозяева начали действовать острее. На 76-й минуте Думфриз опасно прострелил в штрафную, но Гатти удалось спасти свою команду. Матч омрачила замена Кьезы на 83-й минуте. Федерико покидал поле прихрамывая. Остается надеяться, что полузащитник не заработал серьезную травму.

В концовке встречи миланцы устроили массированную атаку на ворота соперника, но «бьянконери» сдержали этот натиск. После финального свистка на поле началась небольшая потасовка, Паредес и Д′Амброзио получили по красной.

Впрочем, это никак не помешало команде Аллегри насладиться долгожданной победой в Милане.

Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Интера»

Футболисты основы

Игроки замены

Смотрели игру? Какие эмоции остались после матча?

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
интересно...Автору статьи, всё же Хускорд объективнее в оценках, чем тот сайт который вы выбрали...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ilys sho
Ответ ForzaGandzasar
Фаджоли - один лучших на поле, что за оценка необъективная...
Я с тобой согласен он играл отлично
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
Ответ Асыл Ажигалиев
Не понял что значит Фаджоли один из худших? Автор походу матч закрытыми глазами на китаиском языке смотрел
тут быстрей не автор, а счетоводы с сайта оценочного...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bayern777
Ответ ForzaGandzasar
Фаджоли - один лучших на поле, что за оценка необъективная...
Походу оценивал Влахович)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Ответ ForzaGandzasar
Фаджоли - один лучших на поле, что за оценка необъективная...
Да это компьютерно обсчитанное гуано. У них всё время какая-то дичь с оценками. Если смотреть матч, то можно ими смело подтираться. Никакой информации не несут.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nekrasen
Ок, я предвзят но что за бред? Пузом отбил 1 раз и ловил краба 3 раза во втором тайме? Однозначно Локателли или на крайняк Костич. А худший был Влахович без иллюзий. Почему не знаю, просто был!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Малютин
Ответ ForzaGandzasar
Фаджоли - один лучших на поле, что за оценка необъективная...
там отбор, тут пресенганул, там хорошо придержал, тут грамотно развернулся, а как он с лету назад пяточкой отдал - космос, даже Дибала так не делал (из недавних персон). Оценка вторична, каши он не испортил, уровень показал, ошибок не допускал. Фолили на нем много, но судья был слеп
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Асыл Ажигалиев
Не понял что значит Фаджоли один из худших? Автор походу матч закрытыми глазами на китаиском языке смотрел
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wojtech66
Соуле сыроват, зеленый еще для таких заруб.
Гатти срочно вернуть в сборную, Кьезе - здоровья.
Паредеса просто сдайте в ближайший миланский приют для бездомных собачек.
Всех с победой! Forza, Juve!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ForzaGandzasar
Фаджоли - один лучших на поле, что за оценка необъективная...
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий