10 комментариев

«Ювентус» и «Интер» подарили болельщикам достойное дерби Италии.

В стартовом составе туринцев вновь появился Гатти, с первых минут на поле также вышел Суле. На 23-й минуте Костич открыл счет. Особо внимательные поклонники «Интера» увидели попадание мяча в руку Влаховичу и Рабьо. Но арбитр после просмотра видеоповтора гол Филипа засчитал.

Во втором тайме хозяева начали действовать острее. На 76-й минуте Думфриз опасно прострелил в штрафную, но Гатти удалось спасти свою команду. Матч омрачила замена Кьезы на 83-й минуте. Федерико покидал поле прихрамывая. Остается надеяться, что полузащитник не заработал серьезную травму.

В концовке встречи миланцы устроили массированную атаку на ворота соперника, но «бьянконери» сдержали этот натиск. После финального свистка на поле началась небольшая потасовка, Паредес и Д′Амброзио получили по красной.

Впрочем, это никак не помешало команде Аллегри насладиться долгожданной победой в Милане.

Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Интера»

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