Филип Костич на 23-й минуте вывел «бьянконери» вперед в дерби Италии.

Но фанаты «Интера» уверены, что гол серба нельзя было засчитывать. Самые внимательные поклонники миланской команды увидели, как Рабьо и Влахович в ходе атаки коснулись мяча руками.

Разумеется, эпизоды лучше смотреть в динамике для полного понимания произошедшего. Но видео опубликовать мы не можем во избежание нарушения авторских прав.

Арбитр долго пересматривал повтор и в конечном итоге гол засчитал. Но болельщики «Интера» с решением арбитра не согласны:

💭 «Рабьо делает так не первый раз. Не понимаю, почему ему это позволяют».

💭 «Очевидные нарушения! На VAR сидят слепые?»

💭 «После этого гола мы действительно продолжим говорить о коррупции? Это просто смешно».

А как вы оцениваете эпизоды с попаданием мяча в руки Рабьо и Влаховича?