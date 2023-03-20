📸 Фанаты «Интера» уверены, что гол Костича нельзя было засчитывать. Они увидели нарушения со стороны двух игроков «Ювентуса»
Филип Костич на 23-й минуте вывел «бьянконери» вперед в дерби Италии.
Но фанаты «Интера» уверены, что гол серба нельзя было засчитывать. Самые внимательные поклонники миланской команды увидели, как Рабьо и Влахович в ходе атаки коснулись мяча руками.
Разумеется, эпизоды лучше смотреть в динамике для полного понимания произошедшего. Но видео опубликовать мы не можем во избежание нарушения авторских прав.
Арбитр долго пересматривал повтор и в конечном итоге гол засчитал. Но болельщики «Интера» с решением арбитра не согласны:
💭 «Рабьо делает так не первый раз. Не понимаю, почему ему это позволяют».
💭 «Очевидные нарушения! На VAR сидят слепые?»
💭 «После этого гола мы действительно продолжим говорить о коррупции? Это просто смешно».
А как вы оцениваете эпизоды с попаданием мяча в руки Рабьо и Влаховича?
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