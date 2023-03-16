«Ювентус» сумел выбраться в следующую стадию плей-офф Лиги Европы, но ответная игра с «Фрайбургом» вышла для «бьянконери» не самой простой.

Исход встречи был решен уже в первом тайме. На 26-й минуте Гульде получил желтую карточку, которая вскоре вышла немцам боком. На 28-й минуте Влахович открыл счет. Для Душана этот мяч был очень значим. Серба критиковали за длительное отсутствие голов, поэтому взятие ворот «Фрайбурга» нападающий отметил очень эмоционально.

Но судья быстро испортил туринцам праздник – гол был отменен из-за офсайда. На 44-й минуте чеховское ружье выстрелило. После удара Федерико Гатти, который наконец получил место в старте, Гульде сыграл в штрафной рукой. Мануэль получил вторую желтую и покинул поле, оставляя свою команду в меньшинстве. Влахович уверенно реализовал одиннадцатиметровый, наконец записав на свой счет гол.

И хоть во втором тайме у «Фрайбурга» было на одного игрока меньше, немцы оказывали гостям достойное сопротивление. Лишь в добавленное время подопечные Аллегри сумели прорвать оборону немецкой команды. На 95-й минуте Кьеза на линии штрафной получил передачу от Рабьо и пробил по воротам. Мяч облизнул штангу и нырнул в ворота Флеккена.

По сумме двух встреч туринцы обыграли соперника со счетом 3:0. Совсем скоро команда Аллегри узнает своего соперника в следующей стадии Лиги Европы.

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