Душан Влахович проходит через голевую засуху. Во «Фиорентине» серб забивал регулярно, после перехода в «Ювентус» результативность нападающего серьезно снизилась. В последний раз Влахович забивал 16 февраля в матче против «Нанта».

Болельщики и многие эксперты нещадно критикуют серба, делая акцент на сумме, которую «бьянконери» заплатили флорентийцам.

Но легендарный Анджело Ди Ливио считает, что осуждать Душана не стоит:

«Очевидно, нападающий переживает не лучшие времена, но я бы не стал его винить. Ему нужно вновь собраться, а его одноклубники могли бы ему помочь. Влахович целеустремлен, ему не хватает немного рациональности в решающих моментах, иногда его охватывает слишком много безумия и энтузиазма. Наверное, Душану хочется взорвать мир, но ему нужно больше думать. Конечно, мне нравятся игроки, которые готовы оставить на поле всего себя, как, например, Костич».

Трудно упрекнуть серба в отсутствии мотивации. Остается надеяться, что он сможет справиться с голевой засухой и станет настоящим кошмаром для каждого голкипера.

Согласные с мнением Ди Ливио?