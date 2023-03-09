Туринская Старушка
Блог

Ди Ливио считает, что Влаховича нельзя винить за низкую результативность

Анджело Ди Ливио Анджело Ди Ливио
Ювентус Ювентус
Душан Влахович Душан Влахович
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Душан Влахович проходит через голевую засуху. Во «Фиорентине» серб забивал регулярно, после перехода в «Ювентус» результативность нападающего серьезно снизилась. В последний раз Влахович забивал 16 февраля в матче против «Нанта».

Болельщики и многие эксперты нещадно критикуют серба, делая акцент на сумме, которую «бьянконери» заплатили флорентийцам.

Но легендарный Анджело Ди Ливио считает, что осуждать Душана не стоит:

«Очевидно, нападающий переживает не лучшие времена, но я бы не стал его винить. Ему нужно вновь собраться, а его одноклубники могли бы ему помочь. Влахович целеустремлен, ему не хватает немного рациональности в решающих моментах, иногда его охватывает слишком много безумия и энтузиазма. Наверное, Душану хочется взорвать мир, но ему нужно больше думать. Конечно, мне нравятся игроки, которые готовы оставить на поле всего себя, как, например, Костич».

Трудно упрекнуть серба в отсутствии мотивации. Остается надеяться, что он сможет справиться с голевой засухой и станет настоящим кошмаром для каждого голкипера.

Согласные с мнением Ди Ливио?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий