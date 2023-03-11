Однако об этом говорить пока рано.

Согласно информации, которая поступает из Франции, будущее Аркадиуша Милика в «Ювентуса» может быть напрямую связано с судьбой Мойзе Кина. Итальянца несколько дней назад выкупили у «Эвертона» за 30 млн евро.

По словам источника, выкуп Кина может повлиять на игровое время поляка, на которого у бьянконери есть право выкупа у «Марселя» за 7 млн евро.

Милик неплохо показал себя, забив 6 голов в 17 матчах Серии А и 2 гола в Лиге чемпионов. Однако Старая Синьора в следующем году может сделать ставку на воспитанника, а Аркадиуш в таком случае выкуплен не будет.

А кого бы вы предпочли − Милика или Кина? Пишите в комментариях.