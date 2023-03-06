Туринская Старушка
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👌Хороший косплей на Императора. Вчера Кин повторил фол Тотти на Балотелли

Клубы Клубы
Ювентус Ювентус
Рома Рома
Франческо Тотти Франческо Тотти
Марио Балотелли Марио Балотелли
Мойзе Кин Мойзе Кин
Джанлука Манчини Джанлука Манчини
Фабио Мареска
Футбол Футбол

Провокация вновь удалась.

Внимательный болельщик «Ювентуса» под ником RomeoMJ заметил, что перед отмашкой форварда бьянконери Мойзе Кина защитник «Ромы» Джанлука Манчини совершил четыре действия, которые можно посчитать за провокацию. Судья матча Фабио Мареска был обязан отреагировать на это.

1) Наступил на ногу.

2) Схватил за майку.

3) Потянул за волосы.

4) Пытался нанести удар коленом в голову.

Все это не оправдывает поведения Кина, однако Мареска решил закрыть глаза на грязную игру Манчини. С другой стороны, чего ждать от человека, чей кумир − Марко Матерацци? В честь него Джанлука взял 23-й номер и набил на руке тату.

Другие болельщики итальянского футбола вспомнили случай из 2010 года, когда в матче Кубка Италии между «Ромой» и «Интером» похожим образом Марио Балотелли достал Франческо Тотти, а тот срубил его на красную карточку.

Из воспоминаний Императора Рима: «Клаудио Раньери выпустил меня после перерыва, мы отставали на один гол, но «Интер» был сильнее, потому разочарование усиливалось. Тем вечером Балотелли уже оскорблял болельщиков «Ромы», а за три минуты до финального свистка я потерял контроль. Перед розыгрышем штрафного он сказал мне что-то вроде «да когда ты уже меня поймаешь» и добавил оскорбление. Мне этого было достаточно. Я погнался за ним. Я не только хотел ударить его, я хотел сделать ему больно. Это был ужасный фол. Я даже не стал ждать, когда судья покажет мне красную карточку».

7 комментариев

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Dan Kennedy
Ответ d.xoxlov
А кто ж в том матче в "Роме" капитанил? Тотти без повязки уходит 👀
Де Росси. Тотти просто на замену вышел и почему-то решили Даниэле оставить повязку.
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Любитель пожрать
Епрст, да автор бредит. Коленом в голову хотел ударить? А пистолет он не вытаскивал?
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Dan Kennedy
Один из лучших моментов в карьере Майкона. Я именно его реакцию запомнил, а не сам фол Тотти.
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mj23.net
В АПЛ это просто желтая) Как минимум, если жертва - чернокожий.
https://www.youtube.com/watch?v=oq6sGCcopTQ
+1
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d.xoxlov
Ответ Никита Никулин
Де Росси
Странно, что не передал повязку Тотти, когда тот на поле появился. Обычно так и происходило, сколько помню.
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Никита Никулин
Автор
Ответ d.xoxlov
А кто ж в том матче в "Роме" капитанил? Тотти без повязки уходит 👀
Де Росси
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-1
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d.xoxlov
А кто ж в том матче в "Роме" капитанил? Тотти без повязки уходит 👀
+1
-1
0
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