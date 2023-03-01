«Один психопат, а другой - идиот».

Феерическое удаление Мойзе Кина, которому хватило 31-й секунды, чтобы увидеть перед собой красную карточку, не оставило равнодушными фанатов «Ювентуса».

Ситуацию усугубляет тот факт, что инцидент произошел на 89-й минуте матча, когда «Юве» отчаянно пытался отыграться.

💭 «Это начал Манчини!».

💭 «Ха-ха, и кто же даст нам 27 миллионов евро за него летом?».

💭 «Если бы он удалил его навсегда, то это был бы лучший матч сезона».

💭 «Прекратите его выпускать - просто продайте!».

💭 «Он играет и играет. Это остается безнаказанным уже несколько лет. Более того - теперь он будет чувствовать себя еще увереннее, делая подобные вещи».

💭 «Кин ударил его, потому что Манчини каждую игру причиняет кому-нибудь боль. Никогда не бывает матча, где бы он не вел себя как психопат. Рано или поздно приходит тот, кто реагирует подобным образом, потому что больше не может терпеть. Это неприлично».

Кто-то отнесся с юмором, выложив небольшие видео с подписью: «Лучшие моменты Мойзе Кина».