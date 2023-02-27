Туринская Старушка
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Пару изменений, несколько игроков под вопросом. На туринское дерби Аллегри может применить ротацию

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Ювентус Ювентус
Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Душан Влахович Душан Влахович
Леандро Паредес Леандро Паредес
Мануэль Локателли Мануэль Локателли
Леонардо Бонуччи Леонардо Бонуччи
Футбол Футбол

Бьянконери хотят продлить победную серию.

Вечером 28 февраля «Ювентус» на «Ювентус Стэдиум» в рамках туринского дерби сыграет против «Торино». Последние годы матчи против «быков» получаются сложными и упорными, а на сегодня команды разделяет всего одно очко (32 у «Юве» и 31 у «Торо»).

По данным La Gazzetta dello Sport, Массимилиано Аллегри может пойти на некоторую ротацию в составе, в том числе вынужденную. К примеру, дисквалифицированного Локателли может заменить Леандро Паредес.

Леонардо Бонуччи восстановился от травмы и может вернуться в основу, а Алекс Сандро получит отдыха. Слева от Лео выйдет Данило, а справа − Бремер. Скорее всего, в старте также стоит ждать Душана Влаховича.

Вероятный состав на дерби

2 комментария

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d.xoxlov
Куадрадо не будет в старте процентов 80-85. Совсем не бежит. Де Шильо куда скорее с первых минут сыграет.
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Vitalij berko
С кьезой надеюсь все в порядке
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