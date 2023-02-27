Бьянконери хотят продлить победную серию.

Вечером 28 февраля «Ювентус» на «Ювентус Стэдиум» в рамках туринского дерби сыграет против «Торино». Последние годы матчи против «быков» получаются сложными и упорными, а на сегодня команды разделяет всего одно очко (32 у «Юве» и 31 у «Торо»).

По данным La Gazzetta dello Sport, Массимилиано Аллегри может пойти на некоторую ротацию в составе, в том числе вынужденную. К примеру, дисквалифицированного Локателли может заменить Леандро Паредес.

Леонардо Бонуччи восстановился от травмы и может вернуться в основу, а Алекс Сандро получит отдыха. Слева от Лео выйдет Данило, а справа − Бремер. Скорее всего, в старте также стоит ждать Душана Влаховича.

Вероятный состав на дерби