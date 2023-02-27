Выдал мощный перфоманс.

Из-за снятия очков и вылета из Лиги чемпионов летом «Ювентусу» придется экономить или продавать некоторых своих игроков. Одна из самых проблемных позиций в клубе − левый защитник. Контракт Алекса Сандро истекает летом и маловероятно, что его продлят.

Однако у бьянконери огромное количество игроков находится в арендах. К примеру, левый защитник «Болоньи» Андреа Камбьязо провел суперматч против «Интера». Просто посмотрите на его статистику.

Он выиграл 7 из 7 дуэлей, сделал 4 из 4 успешные попытки дриблинга, отдал передачи с точностью 82%, из них два лонгболла, сделал 12 возвратов владения мячом, а также 86 касаний − шикарные показатели.

Прошлым летом «Юве» купил Камбьязо у «Дженоа» и тут же отправил в аренду. Вполне вероятно, что именно он заменит Сандро на левом фланге.