Туринская Старушка
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«Ювентус» нашел качественного защитника на проблемную позицию. Он находится в аренде в «Болонье»

Алекс Сандро Алекс Сандро
Андреа Камбьязо Андреа Камбьязо
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Выдал мощный перфоманс.

Из-за снятия очков и вылета из Лиги чемпионов летом «Ювентусу» придется экономить или продавать некоторых своих игроков. Одна из самых проблемных позиций в клубе − левый защитник. Контракт Алекса Сандро истекает летом и маловероятно, что его продлят.

Однако у бьянконери огромное количество игроков находится в арендах. К примеру, левый защитник «Болоньи» Андреа Камбьязо провел суперматч против «Интера». Просто посмотрите на его статистику.

Он выиграл 7 из 7 дуэлей, сделал 4 из 4 успешные попытки дриблинга, отдал передачи с точностью 82%, из них два лонгболла, сделал 12 возвратов владения мячом, а также 86 касаний − шикарные показатели.

Прошлым летом «Юве» купил Камбьязо у «Дженоа» и тут же отправил в аренду. Вполне вероятно, что именно он заменит Сандро на левом фланге.

4 комментария

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Александр Покореев
Врядли это будет прямая замена Сандро. Он и в Болонии не всегда в старте играет. Зато выйдя на замену может игру на любом фланге усилить.
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Алексей Гусев
Ответ Кирилл Павлюченко
"Одна ласточка весны не делает" - нужна статистика хотя бы игр за 20. И особый момент - как он проявил себя в играх с "большими" клубами.
вполне не плохо последние пару лет проявляет.
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Павлюченко
"Одна ласточка весны не делает" - нужна статистика хотя бы игр за 20. И особый момент - как он проявил себя в играх с "большими" клубами.
0
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JUVE⚽️NTUS
Сандро давно пора на выход. Уже сезона три очень вялая игра
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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